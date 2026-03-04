Le beau temps se maintient ce mercredi, avec une ambiance presque printanière. La journée se caractérise par une forte amplitude thermique : il peut faire frais au réveil, parfois avec de petites gelées dans les campagnes, puis la douceur s’impose l’après-midi avec des maximales souvent comprises entre 16 et 18°C, soit nettement au-dessus des normales. Le ciel reste globalement lumineux, même s’il peut paraître un peu laiteux sous l’effet de poussières sahariennes en altitude, tandis que le sud conserve davantage de nuages.

Au petit matin, l’air se montre plus piquant, surtout du Centre à l’Est où les minimales descendent fréquemment vers 0 à 3°C en zone rurale, un peu plus élevées en ville et près des côtes. Le ciel est le plus souvent dégagé ou simplement voilé, avec quelques grisailles locales possibles près de la mer, notamment vers le Nord et le Roussillon.

L’après-midi confirme la douceur, sans caractère record : autour de 17 à 18°C sur l’Île-de-France et de nombreuses régions, avec un temps sec et souvent bien ensoleillé sous des voiles nuageux élevés. Sur le littoral du Languedoc, des nuages bas peuvent s’inviter avec un vent marin modéré, rendant l’ambiance plus chargée. La soirée reste calme et assez douce, mais la fraîcheur retombe vite sous un ciel clair, avec parfois un peu de brume dans les campagnes.