Coup de chaud au sud, retour brutal des orages : la météo bascule ce vendredi

La journée de vendredi confirme un contraste marqué entre les régions. Le sud profite d’un temps largement ensoleillé, notamment près de la Méditerranée, avec une ambiance presque estivale. Les températures y grimpent jusqu’à 28 à 30°C entre Montpellier et Perpignan, autour de 25°C à Bordeaux et Toulouse. À l’inverse, le nord reste sous un ciel plus nuageux, avec quelques pluies faibles le matin et des températures bien plus fraîches, comprises entre 13 et 18°C.

Cet équilibre va toutefois rapidement se rompre. Dès samedi, l’arrivée d’une perturbation active provoque une dégradation généralisée avec des pluies soutenues et des orages sur une large partie du pays. Les températures chutent nettement, perdant souvent entre 5 et 10°C, notamment au nord.

Dimanche, la tendance reste instable à l’est avec encore des pluies, tandis que l’ouest retrouve progressivement des éclaircies. La fraîcheur s’impose alors sur l’ensemble du territoire, mettant fin à cette parenthèse quasi estivale observée la veille.