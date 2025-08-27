«Rima Hassan risque jusqu’à 15 ans de prison» : l’avocat de l’imam Chalghoumi hausse le ton dans Morandini Live sur CNews

Lors de son intervention dans Morandini Live, sur CNews, l’avocat de l’imam Hassen Chalghoumi, Me David-Olivier Kaminski, a révélé que Rima Hassan encourt une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison. Cette déclaration fait suite à une plainte déposée contre l’eurodéputée de La France Insoumise (LFI) pour incitation à la violence.

Selon Me Kaminski, les propos de Rima Hassan sont d’une gravité exceptionnelle, assimilables à une « fatwa », et justifient une réaction judiciaire ferme.

La raison de la plainte de l’imam Chalghoumi contre Rima Hassan

Pour rappel, le 17 août, Rima Hassan a publié sur le réseau social X le nom de l’imam Hassen Chalghoumi suivi d’un emoji représentant une horloge.

Cette publication a été interprétée par de nombreux observateurs comme une menace implicite à l’encontre de l’imam, qualifiée de « fatwa numérique ».

Face à cette publication, Me David-Olivier Kaminski a annoncé le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, visant à saisir un juge d’instruction.

L’avocat a précisé que l’immunité parlementaire de Rima Hassan ne protège pas l’eurodéputée dans ce cas, et que l’État doit réagir avec fermeté face à de telles menaces.

Appel à la justice : « Soit la démocratie est forte, soit elle est faible »

Lors de son intervention ce mercredi sur Morandini Live, Me Kaminski a insisté sur la nécessité d’une réponse judiciaire claire.

Il a ainsi déclaré : « Soit la démocratie est forte et elle sera poursuivie, soit elle est faible et tout lui sera permis », appelant ainsi les autorités à prendre des mesures appropriées.

Regardez l’intervention de Me David-Olivier Kaminski ce matin dans Morandini Live :