«Rima Hassan risque jusqu’à 15 ans de prison» : l’avocat de l’imam Chalghoumi hausse le ton dans Morandini Live sur CNews

27 août 2025 2 min read 0 vues PAR Jerome Goulon
«Rima Hassan risque jusqu’à 15 ans de prison» : l’avocat de l’imam Chalghoumi hausse le ton dans Morandini Live sur CNews. (Capture d’écran CNews)

Lors de son intervention dans Morandini Live, sur CNews, l’avocat de l’imam Hassen Chalghoumi, Me David-Olivier Kaminski, a révélé que Rima Hassan encourt une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison. Cette déclaration fait suite à une plainte déposée contre l’eurodéputée de La France Insoumise (LFI) pour incitation à la violence.

Selon Me Kaminski, les propos de Rima Hassan sont d’une gravité exceptionnelle, assimilables à une « fatwa », et justifient une réaction judiciaire ferme.

La raison de la plainte de l’imam Chalghoumi contre Rima Hassan

Pour rappel, le 17 août, Rima Hassan a publié sur le réseau social X le nom de l’imam Hassen Chalghoumi suivi d’un emoji représentant une horloge.

Cette publication a été interprétée par de nombreux observateurs comme une menace implicite à l’encontre de l’imam, qualifiée de « fatwa numérique ».

Face à cette publication, Me David-Olivier Kaminski a annoncé le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, visant à saisir un juge d’instruction.

L’avocat a précisé que l’immunité parlementaire de Rima Hassan ne protège pas l’eurodéputée dans ce cas, et que l’État doit réagir avec fermeté face à de telles menaces.

Appel à la justice : « Soit la démocratie est forte, soit elle est faible »

Lors de son intervention ce mercredi sur Morandini Live, Me Kaminski a insisté sur la nécessité d’une réponse judiciaire claire.

Il a ainsi déclaré : « Soit la démocratie est forte et elle sera poursuivie, soit elle est faible et tout lui sera permis », appelant ainsi les autorités à prendre des mesures appropriées.

Regardez l’intervention de Me David-Olivier Kaminski ce matin dans Morandini Live :

Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jerome Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

