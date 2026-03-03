MÉDIAS Télévision

Louis Sarkozy dévoile combien il gagne pour intervenir à la télévision

3 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Louis Sarkozy dévoile combien il gagne pour intervenir à la télévision
Louis Sarkozy dévoile combien il gagne pour intervenir à la télévision

Dans le cadre de sa campagne pour les élections municipales à Menton, Louis Sarkozy, fils de l’ancien président Nicolas Sarkozy, a fait une révélation sur sa carrière dans les médias. Alors qu’il répondait à des questions sur sa candidature, il a évoqué le montant qu’il perçoit lorsqu’il intervient en tant que chroniqueur ou commentateur sur les plateaux télévisés et radio.

Une pige de 700 euros par intervention

Chaque apparition de Louis Sarkozy sur des chaînes comme LCI, BFMTV ou sur RMC lui rapporte environ 700 euros par émission. Il a lui-même expliqué que ce rôle de chroniqueur ne constitue pas son objectif principal, en déclarant : « Mon objectif n’est pas de rester une figure montante du paysage audiovisuel français d’opinion. Sinon c’est quoi l’alternative ? Rester chroniqueur sur LCI à 700 balles l’émission ? Commenter les élections à la télévision ? Soyons sérieux ».

Une expérience déjà diversifiée dans les médias

Outre ses interventions télévisées et radiophoniques, Louis Sarkozy a également réalisé des chroniques pour le magazine Valeurs actuelles, connu pour ses prises de position conservatrices. Ses contributions couvrent des sujets variés, allant de l’actualité politique française aux enjeux internationaux, notamment américains.

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon