Défense : l’État prend une « golden share » dans LMB Aerospace

L’État français s’est doté d’une action préférentielle, appelée « golden share », dans l’entreprise de défense LMB Aerospace, récemment rachetée par un groupe américain. Cette décision, officialisée par un arrêté publié au Journal officiel, vise à préserver les intérêts stratégiques de la France.

Le ministère de l’Économie a précisé que cette action spécifique permet à l’État de conserver un droit de regard sur certaines décisions majeures de l’entreprise. Concrètement, Bercy pourra s’opposer à des orientations jugées contraires aux intérêts nationaux.

Un droit de veto sur certaines décisions

Selon l’arrêté, l’État acquiert une action de la société LMB Aerospace auprès de la holding ASC3 LMB pour un montant symbolique d’un euro. L’exécution de cette décision a été confiée au commissaire aux participations de l’État.

Grâce à ce mécanisme, les autorités françaises disposent désormais d’un droit de veto sur des décisions sensibles, notamment en matière de cession d’actifs, de transfert de technologies ou d’activités stratégiques, dans un secteur considéré comme essentiel pour la souveraineté industrielle et militaire.