Un lycéen grièvement blessé au visage lors d’un blocage à Tours

Un lycéen a subi une grave blessure au visage lors d'un blocus à Tours, possiblement due à un tir de lanceur de balles de défense. L'IGPN enquête sur les circonstances de l'incident, tandis que des témoins et des vidéos seront examinés pour établir l'origine du projectile et les actions des forces de l'ordre.

Un lycéen a été grièvement blessé au visage mercredi 30 septembre lors d’un blocage de son établissement à Tours. Le jeune homme, touché à l’œil ou à l’arcade selon plusieurs témoins, s’est écroulé au sol en saignant devant le lycée Balzac. Des témoins affirment qu’il s’agirait d’un tir de lanceur de balles de défense, ce qui a immédiatement suscité une vive émotion sur place.

Enquête de l’IGPN en cours

L’IGPN a été saisie pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cette blessure. La préfecture d’Indre-et-Loire a indiqué que les vidéos des caméras piétons des policiers présents sur les lieux seront analysées. Les témoins de la scène vont être entendus dans les prochains jours. Le blocus du lycée Balzac était toujours en cours au moment de l’incident, dans un climat de tensions entre forces de l’ordre et manifestants.

Les images disponibles et les témoignages recueillis devront permettre d’établir l’origine précise du projectile qui a atteint le lycéen. L’enquête administrative menée par l’inspection générale déterminera si un policier a effectivement utilisé son arme et dans quelles conditions. Le jeune blessé a été pris en charge par les secours.