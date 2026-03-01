Plusieurs milliers de personnes ont défilé ce dimanche 1er mars à Paris contre la République islamique d’Iran, au lendemain des frappes conjointes américaines et israéliennes ayant entraîné la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei. Le cortège, parti de la place de la Bastille pour rejoindre Pyramides, a rassemblé principalement des opposants au régime de Téhéran.

Dans la manifestation, de nombreux drapeaux de l’ancienne monarchie iranienne frappés du « Lion et soleil » étaient visibles, aux côtés de drapeaux israéliens, américains et français. Certaines banderoles affichaient leur soutien à Reza Pahlavi, fils du dernier shah d’Iran, avec des slogans comme « Iran, vie, liberté avec Reza Pahlavi » ou encore « Make Iran Great Again ».

Une diaspora divisée face à l’escalade

Plusieurs participants ont exprimé leur espoir d’un changement de régime. Certains se sont réjouis de la mort d’Ali Khamenei, estimant qu’elle pourrait marquer « le début de la fin » de la République islamique. D’autres ont dit faire confiance aux États-Unis et à Israël pour affaiblir le pouvoir en place, tout en reconnaissant les risques pour les civils.

Plus tôt dans la journée, un autre rassemblement a eu lieu place de la République, réunissant quelques centaines de personnes opposées aux frappes. Ces manifestants ont dénoncé une intervention contraire au droit international, tout en condamnant également la répression menée par les autorités iraniennes contre leur propre population. Pour eux, le renversement du régime doit venir « des Iraniens eux-mêmes ».

Les deux mobilisations illustrent les profondes divisions au sein de la diaspora iranienne en France, partagée entre rejet du régime en place et inquiétude face aux conséquences humaines et géopolitiques de l’escalade militaire au Moyen-Orient.