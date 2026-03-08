À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Gisèle Pelicot et sa fille Caroline Darian ont défilé dimanche à Paris, marchant côte à côte en tête du cortège. Accueillies par les applaudissements de la foule, les deux femmes ont participé à la manifestation organisée dans le nord-est de la capitale pour dénoncer les violences faites aux femmes et défendre leurs droits.

Devenue une figure mondiale de la lutte contre les violences sexuelles, Gisèle Pelicot a adressé un message déterminé aux manifestants. « On ne lâchera rien ! », a-t-elle lancé au moment où le cortège s’élançait peu après 14h30.

Sa fille Caroline Darian a, elle aussi, pris la parole pour saluer la mobilisation. Se disant « hyper fière » de participer à la marche avec la Fondation des femmes, elle a rendu hommage à sa mère, qu’elle décrit comme un symbole d’espoir pour les victimes. Selon elle, la présence de Gisèle Pelicot dans la manifestation envoie « un vrai message d’espoir à toutes les victimes de France ».