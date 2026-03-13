Le journaliste et écrivain Thomas Bronnec vient de décrocher le prix Landerneau du Polar 2026 pour son roman Toute l’infortune du monde, publié dans la collection Série noire de Gallimard. Ce récit d’anticipation politique, salué par le jury présidé par Bruce Toussaint, plonge le lecteur dans une Europe secouée par des tensions internationales et des attaques de drones visant Paris. Une intrigue qui mêle fiction et réalités géopolitiques, marque de fabrique d’un auteur déjà reconnu pour ses thrillers politiques.

Un roman d’anticipation au cœur d’une crise mondiale

Dans Toute l’infortune du monde, l’action se déroule en 2029 dans un monde dominé par des régimes autoritaires. Selon l’AFP, l’histoire imagine une France prise pour cible par des frappes de drones menées à la fois par les États-Unis et la Russie, deux puissances dirigées dans le roman par des dirigeants autocrates. Face à cette situation explosive, la présidente française tente de mobiliser l’Europe pour organiser une riposte.

Le roman se distingue par son atmosphère anxiogène, dans laquelle Paris se vide progressivement de ses habitants sous la menace d’attaques répétées. Les jurés du prix ont été particulièrement sensibles à cette vision politique de l’avenir. Bruce Toussaint, président du jury, a salué selon franceinfo « un formidable récit ancré dans une réalité qui nous semble si proche », décrivant une plongée à la fois « angoissante et jubilatoire » dans une crise mondiale fictive mais crédible.

Un spécialiste français du thriller politique

Journaliste à Ouest-France et auteur de plusieurs documentaires pour la télévision, Thomas Bronnec s’est imposé au fil des années comme l’un des représentants français du thriller politique. Avant Toute l’infortune du monde, il avait déjà exploré les coulisses du pouvoir et des crises internationales dans plusieurs romans comme En pays conquis, La Meute ou Coliseum.

Créé en 2012 par les Espaces culturels E.Leclerc, le prix Landerneau du polar récompense chaque année une œuvre marquante du genre et s’accompagne d’une dotation de 6 000 euros ainsi que d’une large mise en avant dans les 233 librairies de l’enseigne, rappelle l’AFP. En 2025, la distinction avait été attribuée à Benjamin Dierstein pour Bleus, Blancs, Rouges. Cette nouvelle récompense confirme la place de Thomas Bronnec parmi les auteurs majeurs du polar politique contemporain.