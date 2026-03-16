Avec Sicario bébé, Fanny Taillandier signe un roman à la fois social et romanesque qui s’intéresse à une réalité rarement racontée : celle de jeunes entraînés dans la violence du narcotrafic. Loin du simple récit criminel, l’autrice cherche à comprendre ce qui précède le passage à l’acte. À travers ses personnages adolescents, elle raconte surtout les espoirs, les peurs et les dilemmes d’une génération confrontée à des choix impossibles.

Avant le crime, des vies fragiles

Le roman s’ouvre sur une situation qui pourrait relever du fait divers : deux jeunes hommes sont recrutés pour exécuter un contrat meurtrier contre deux inconnus. Mais Fanny Taillandier ne s’intéresse pas tant à l’acte lui-même qu’à l’histoire qui le rend possible.

Au cœur du récit se trouve Blaise, un lycéen qui vient d’apprendre que sa petite amie Djen est enceinte. La nouvelle le comble de joie mais l’inquiète aussi profondément : comment assumer une famille quand on est encore adolescent et sans ressources ? Blaise tente d’abord de trouver des solutions légales, mais il se heurte rapidement à l’absence de perspectives économiques.

C’est dans ce contexte qu’intervient Bobby, un ami qui lui propose un moyen rapide de gagner de l’argent : participer à une mission commanditée par un réseau criminel. La promesse d’une forte somme agit comme une tentation, d’autant plus puissante que le jeune homme cherche avant tout à protéger sa compagne et l’enfant à venir.

À travers cette trajectoire, Fanny Taillandier interroge les mécanismes sociaux qui rendent certains jeunes particulièrement vulnérables aux réseaux de narcotrafic.

Un roman social porté par l’amour et la solidarité

Pour l’autrice, le narcotrafic représente une forme extrême de logique économique : un système où les plus précaires deviennent les exécutants des tâches les plus dangereuses. Mais le roman ne se réduit pas à une dénonciation sociale.

﻿Sicario bébé est aussi une histoire d’amour et de solidarité. La relation entre Blaise et Djen constitue le cœur du récit : leur attachement mutuel et leur désir de construire une famille donnent au roman une dimension profondément humaine.

Autour d’eux gravitent d’autres figures importantes : amis, proches ou membres de la communauté qui tentent d’aider les jeunes à échapper à la spirale de la violence. La fiction permet ainsi d’imaginer d’autres issues que celles habituellement racontées dans les faits divers.

En donnant la parole à ces personnages souvent absents de la littérature contemporaine, Fanny Taillandier rappelle que derrière les statistiques du crime se cachent des existences complexes. Son roman cherche moins à juger qu’à comprendre, montrant comment le cœur, parfois, se retrouve pris au milieu des logiques brutales du monde.