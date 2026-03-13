L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, âgé de 81 ans, tourne une page importante de sa carrière éditoriale. Après plus d’un quart de siècle de collaboration avec les éditions Gallimard, l’auteur va publier ses prochains ouvrages chez Grasset, une maison appartenant au groupe Hachette Livre.

Cette décision marque la fin d’une relation éditoriale entamée à la fin des années 1990. Boualem Sansal avait rejoint Gallimard lors de la publication de son premier roman, Le Serment des barbares, paru en 1999. Pendant près de vingt-sept ans, l’écrivain est resté associé à cette maison d’édition, qui a publié la totalité de ses principaux ouvrages et contribué à installer sa notoriété dans le paysage littéraire francophone.

L’annonce de ce changement d’éditeur a surpris une grande partie du monde littéraire. Boualem Sansal était en effet fortement identifié à Gallimard, l’une des maisons d’édition les plus prestigieuses de France.

Un transfert vers Grasset au sein du groupe Hachette

Le nouvel éditeur de Boualem Sansal sera la maison Grasset, filiale du groupe Hachette Livre. Ce groupe fait aujourd’hui partie de l’ensemble Vivendi, contrôlé par l’homme d’affaires Vincent Bolloré.

L’arrivée de l’écrivain a été évoquée lors des célébrations organisées pour le bicentenaire d’Hachette Livre. À cette occasion, Arnaud Lagardère a confirmé que Boualem Sansal avait choisi de rejoindre la maison Grasset. Le dirigeant a résumé cette décision en déclarant : « C’est son choix. Il voulait changer de vie professionnelle ».

Une décision après une année particulièrement difficile

Le départ de Boualem Sansal de Gallimard a lieu quelques mois seulement après une période personnelle particulièrement éprouvante. L’écrivain avait été arrêté en novembre 2024 à son arrivée à Alger, avant d’être condamné en mars 2025 à une peine de cinq ans de prison pour des accusations liées à une atteinte à « l’unité nationale » et à des propos jugés contraires à la sécurité de l’État algérien.

Cette condamnation avait suscité de nombreuses réactions internationales. Plusieurs responsables politiques et personnalités du monde culturel avaient alors appelé à sa libération, parmi lesquels le président français Emmanuel Macron.

Après environ un an de détention, le président algérien Abdelmadjid Tebboune lui a finalement accordé une grâce présidentielle le 12 novembre 2025 pour des raisons humanitaires. À la suite de cette décision, l’écrivain a pu quitter l’Algérie afin de recevoir des soins médicaux en Europe.

Dans les milieux littéraires français, cette évolution suscite déjà de nombreux commentaires. Pendant la période d’incarcération de Boualem Sansal, plusieurs acteurs du monde du livre s’étaient mobilisés pour soutenir les appels à sa libération, y compris sa maison d’édition historique Gallimard.

Une figure de la littérature francophone contemporaine

Né en 1949 en Algérie, Boualem Sansal s’est imposé au fil des années comme l’une des voix importantes de la littérature francophone contemporaine. Ses romans abordent régulièrement les questions politiques, les transformations du monde arabe et les enjeux liés à l’islamisme.

Les livres de Boualem Sansal sont interdits en Algérie depuis plusieurs années mais largement diffusés et commentés en France et dans d’autres pays francophones. L’écrivain a également été élu à l’Académie française en janvier 2026, quelques mois après sa libération.