Pour célébrer son bicentenaire, Hachette Livre a choisi de voir grand. Du 13 au 15 mars, le groupe d’édition investit le Palais Brongniart, à Paris, avec un événement gratuit mêlant stands, dédicaces, conférences et exposition patrimoniale. Officiellement pensé comme une fête ouverte au public, ce rendez-vous sert aussi de démonstration de puissance pour le numéro un français de l’édition, dans un contexte où son poids dans le paysage littéraire ne cesse d’alimenter les débats.

Un anniversaire XXL sous la nef du Palais Brongniart

Selon l’organisation des Grandes Rencontres Hachette, plus de 50 maisons et marques du groupe sont réunies pour l’occasion, aux côtés de quelques éditeurs partenaires, dans un salon articulé autour de rencontres d’auteurs, d’animations et d’une grande exposition consacrée aux 200 ans de la maison. Le programme prévoit notamment plus d’une centaine de rendez-vous et la venue de Dan Brown comme invité d’honneur. L’événement, entièrement gratuit, a été conçu comme une grande vitrine populaire de l’univers Hachette.

Sur place, Hachette expose surtout l’étendue de son catalogue et de ses signatures. D’après franceinfo Culture, environ 70 maisons ont pris place au Palais Brongniart, parmi lesquelles Grasset, Fayard, JC Lattès, Larousse ou Le Livre de poche. Le groupe assume clairement cette logique de démonstration. Arnaud Lagardère a ainsi expliqué en conférence de presse, selon franceinfo Culture, qu’il s’agissait aussi de célébrer la « puissance » d’un ensemble devenu l’un des poids lourds mondiaux du secteur.

Un salon festif qui bouscule l’équilibre du monde du livre

Cette célébration n’a toutefois rien d’anodin dans le calendrier éditorial. L’événement intervient à quelques semaines du Festival du livre de Paris, dont plusieurs maisons Hachette seront absentes cette année. Interrogé par franceinfo Culture le 11 mars, Pierre-Yves Bérenguer, patron de ce festival organisé par le Syndicat national de l’édition, regrettait déjà ce choix, estimant que cette absence était d’abord dommageable « pour leurs auteurs ». De son côté, Arnaud Lagardère a laissé entendre, toujours selon franceinfo Culture, que ces Grandes Rencontres pourraient devenir un rendez-vous annuel si l’essai est concluant.

Le bicentenaire a aussi servi de cadre à une annonce symboliquement forte : l’arrivée de Boualem Sansal chez Grasset, officialisée au moment même où s’ouvrait la manifestation. Ce transfert a donné encore plus de relief à un salon déjà très observé, où la fête du livre se double d’un geste stratégique. Derrière les stands, les signatures et l’entrée libre, Hachette ne célèbre donc pas seulement son histoire : le groupe affirme aussi sa place centrale dans l’édition française contemporaine.