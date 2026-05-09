Mukudori d’Aki Shimazaki : un roman bouleversant sur l’amour, l’amitié et la dignité face à la mort

Fidèle à sa tradition d’une publication annuelle à la fin de la floraison des cerisiers au Japon, Aki Shimazaki signe avec Mukudori le deuxième volet de sa cinquième pentalogie, entamée avec Ajisaï. Publié aux éditions Actes Sud (176 pages, 16,50 euros), ce roman bref et concentré retrouve une héroïne sexagénaire, Matsuko Okita, qui se rend pour la deuxième fois de sa vie à l’Agence nationale pour l’emploi, trente-huit ans après la première. Le grand magasin que son mari Atsushi et elle dirigeaient ensemble vient de faire faillite. La santé d’Atsushi se dégrade. À plus de soixante ans, alors que ses amis profitent déjà de leur retraite, Matsuko doit subvenir seule aux besoins du couple.

Une rencontre inattendue, une langue d’une redoutable précision

C’est dans ce contexte que Matsuko croise Matsuo, un homme passionné d’ornithologie. Cet inconnu va s’immiscer doucement dans la vie du vieux couple isolé et en transformer le quotidien, devenant un compagnon des moments précieux, un véritable ami. Autour de ce trio se déploient les thèmes chers à l’autrice d’origine japonaise installée à Montréal depuis trente-cinq ans : le troisième âge, la force des liens, la dignité face au drame, la mort et ce qui lui survit. La langue d’Aki Shimazaki, précise, dépouillée de tout superflu, d’une efficacité redoutable selon Lire Magazine, fait de ce roman concis une méditation poétique sur ce que signifie vieillir ensemble, traverser l’adversité et rester ouvert à la beauté du monde, jusque dans le vol d’un étourneau. Indispensable.