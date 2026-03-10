La lecture sera à l’honneur partout en France ce mardi 10 mars. Le Centre national du livre (CNL) organise la cinquième édition du Quart d’heure de lecture national, une initiative qui invite chacun à consacrer au moins quinze minutes de sa journée à ouvrir un livre.

Selon franceinfo, près de 800 événements sont prévus à travers le pays pour accompagner cette mobilisation. L’opération encourage les citoyens, quel que soit leur rapport aux livres — lecteurs réguliers, occasionnels ou non-lecteurs — à s’accorder un moment de lecture en mettant de côté les écrans.

Une initiative pour remettre la lecture au cœur du quotidien

L’objectif de cette journée est simple : rappeler que la lecture peut facilement trouver sa place dans un emploi du temps chargé. Le Centre national du livre invite ainsi les participants à lire seuls ou collectivement, dans une école, une association, une entreprise ou une administration.

Depuis 2019, l’Éducation nationale a également généralisé un quart d’heure de lecture quotidien dans les établissements scolaires, une pratique qui s’inscrit dans l’esprit de cette opération nationale.

Des centaines d’événements partout en France

Des initiatives locales sont organisées dans de nombreuses structures : bibliothèques, librairies, centres sociaux ou encore maisons de retraite. Des clubs de lecture et associations proposent également des moments de lecture à voix haute ou des rencontres autour des livres.

Cette année, l’événement est parrainé par plusieurs personnalités du monde culturel, parmi lesquelles les autrices Leïla Slimani, Aurélie Valognes et Agnès Ledig, ainsi que le dessinateur Julien Neel.

Un contexte marqué par la baisse de la lecture

L’opération intervient dans un contexte préoccupant pour la pratique de la lecture. D’après une étude citée par franceinfo, les jeunes de 7 à 19 ans lisent en moyenne 19 minutes par jour, contre plus de trois heures passées sur les écrans.

Par ailleurs, environ 20 % des jeunes ne lisent pas du tout, une proportion qui grimpe à 38 % chez les 16-19 ans.

En invitant les Français à « éteindre leur portable pour ouvrir un livre », les organisateurs espèrent rappeler que quelques minutes de lecture peuvent suffire pour s’évader, réfléchir ou simplement prendre du recul dans un quotidien souvent saturé d’écrans.