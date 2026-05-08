Le journaliste et écrivain américain Philip Caputo est mort à l’âge de 84 ans

L’écrivain et journaliste américain Philip Caputo, devenu une figure majeure de la littérature de guerre avec son livre « Rumeur de guerre », est décédé à l’âge de 84 ans, a annoncé son entourage. Ancien correspondant de guerre au Vietnam pour le Chicago Tribune, il était considéré comme l’un des grands témoins américains du conflit vietnamien.

Publié en 1977, « Rumeur de guerre » avait profondément marqué les États-Unis par son récit brut et personnel de la guerre du Vietnam. L’ouvrage racontait l’expérience de Philip Caputo comme jeune officier des Marines confronté à la violence, aux traumatismes psychologiques et aux ambiguïtés morales du conflit. Le livre est rapidement devenu un classique de la littérature américaine contemporaine.

Une référence du journalisme de guerre américain

Après le Vietnam, Philip Caputo avait poursuivi une longue carrière de reporter international couvrant notamment le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine. Il avait reçu plusieurs distinctions journalistiques pour ses enquêtes et ses reportages réalisés dans des zones de conflit.

Au fil de sa carrière, il avait également publié plusieurs romans et essais inspirés de ses expériences de terrain. Son œuvre reste associée à une réflexion sur les conséquences humaines des guerres modernes et sur les traumatismes laissés par les conflits chez les soldats comme chez les civils.