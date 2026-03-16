Avec Radio Club, Alex Jordanov et le dessinateur Ké Clero plongent les lecteurs dans les débuts du hip-hop West Coast au début des années 1980. Inspiré de l’histoire vraie de son auteur, l’album revient sur la création du premier club hip-hop de Los Angeles, un lieu underground devenu mythique où se croisent gangs, artistes et futures stars de la musique.

Une aventure improbable à l’origine du hip-hop West Coast

L’histoire débute en 1982, à Los Angeles. Alex Jordanov, jeune Français passionné de musique et fraîchement arrivé aux États-Unis, rêve de créer un lieu dédié au hip-hop, un genre encore émergent à l’époque. Sans argent ni réseau, il s’associe avec plusieurs complices, dont K.K. Barrett et un jeune rappeur alors inconnu : Ice-T.

Ensemble, ils ouvrent The Radio, un club installé dans un ancien théâtre abandonné. Très vite, l’endroit devient un véritable laboratoire musical. Des DJ et des rappeurs s’y produisent en live, offrant au hip-hop un espace d’expression inédit à Los Angeles. Selon le récit, la boîte attire un public très hétéroclite, mêlant artistes, gangs et figures de la scène culturelle. Les soirées deviennent rapidement légendaires et contribuent à façonner l’identité du hip-hop californien.

Mais cette ascension fulgurante se déroule dans un contexte instable. La criminalité, les tensions avec la police et les excès de la nuit finissent par rattraper les fondateurs du club, rappelant la fragilité de cette aventure née dans l’improvisation.

Une bande dessinée immersive dans le Los Angeles des années 1980

Le récit s’appuie sur les souvenirs d’Alex Jordanov, qui raconte cette période de sa jeunesse marquée par la débrouille, la passion musicale et les rencontres inattendues. L’album met notamment en scène l’amitié qui unit les fondateurs du club, mais aussi les contradictions d’une époque où musique et marginalité se côtoient étroitement.

Au dessin, Ké Clero restitue l’atmosphère du Los Angeles des années 1980 avec un style dynamique et nerveux. Les planches multiplient les angles et les mouvements, donnant vie à l’énergie des soirées hip-hop et aux performances des danseurs et des DJ. Le travail graphique s’appuie sur une documentation minutieuse pour recréer les rues, les voitures et l’ambiance urbaine de la ville.

À travers cette bande dessinée, Radio Club propose ainsi bien plus qu’un simple récit autobiographique : c’est le témoignage d’un moment charnière de l’histoire de la musique, lorsque quelques jeunes passionnés ont contribué, presque par hasard, à poser les bases du hip-hop West Coast.