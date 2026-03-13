Une rencontre-débat se tiendra mardi 24 mars à 19h30 à la librairie Lumière d’Août, dans le 14ᵉ arrondissement de Paris, à l’occasion de la parution du livre Initiation à la philosophie de l’essayiste Karim Bouhassoun. L’événement proposera une réflexion publique autour d’une question classique mais toujours actuelle : « Peut-on faire la paix par la force ? ».

La soirée sera introduite par Karim Bouhassoun, philosophe et auteur de l’ouvrage, aux côtés de Denis Monod-Broca, ingénieur-architecte. Ensemble, ils ouvriront un échange avec le public autour des enjeux philosophiques, politiques et géopolitiques soulevés par cette interrogation, qui traverse l’histoire de la pensée et reste au cœur des débats internationaux contemporains.

Une rencontre pour faire dialoguer philosophie et débat public

Cette rencontre s’inscrit dans la démarche défendue par Karim Bouhassoun, qui cherche à rendre la philosophie accessible au plus grand nombre. À travers son livre Initiation à la philosophie, paru aux éditions Le Lys Bleu, l’auteur propose d’explorer les grandes questions philosophiques (la guerre, la paix, la justice ou encore la morale) afin d’encourager chacun à exercer son esprit critique face aux grands débats de société.

Ancien enseignant et conseiller auprès d’institutions publiques, Karim Bouhassoun s’intéresse depuis plusieurs années au lien entre réflexion intellectuelle et engagement citoyen. Ses conférences et publications visent à rapprocher la pensée philosophique des enjeux contemporains, notamment à l’ère des réseaux sociaux et de l’information instantanée.

La rencontre se déroulera à la librairie Lumière d’Août, 73 rue d’Alésia à Paris, dans le 14ᵉ arrondissement. Les places étant limitées, les organisateurs invitent les participants à réserver par SMS avant l’événement.