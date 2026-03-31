Isaac Hammouch publie « Le meurtre de Khashoggi », une lecture géopolitique d’un crime d’État

Près de huit ans après les faits, l’assassinat de Jamal Khashoggi continue de marquer durablement les équilibres internationaux. Dans Le meurtre de Khashoggi, Isaac Hammouch, journaliste et écrivain belgo-marocain, livre une analyse rigoureuse de cet événement, qu’il replace dans les logiques de puissance et les dynamiques géopolitiques structurant l’ordre mondial. L’ouvrage revient sur le meurtre du journaliste saoudien, commis le 2 octobre 2018 au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, tout en dépassant une lecture strictement judiciaire pour en explorer les implications politiques et diplomatiques.

L’auteur développe une lecture systémique de l’affaire, considérant cet assassinat comme l’expression d’un mode de gouvernance autoritaire assumé, où la neutralisation des opposants s’inscrit dans une stratégie politique globale. Dans cette perspective, le cas Khashoggi illustre les tensions croissantes entre souveraineté étatique, contrôle de l’information et projection de puissance, notamment dans les régimes où la contestation est perçue comme une menace directe à la stabilité du pouvoir.

En s’appuyant sur des sources institutionnelles, des déclarations officielles et des travaux d’investigation journalistique, Isaac Hammouch met en lumière les incohérences persistantes dans le traitement international de l’affaire. Il souligne les limites des mécanismes d’enquête et de reddition des comptes lorsqu’ils se heurtent à des intérêts étatiques majeurs, révélant ainsi les fragilités structurelles du droit international face aux rapports de force.

Une impunité nourrie par les rapports de force internationaux

L’ouvrage accorde une place centrale à l’analyse des réactions occidentales, interprétées à travers le prisme de la realpolitik. L’auteur met en évidence la prévalence des considérations économiques, énergétiques et stratégiques dans les prises de position des grandes puissances, au détriment d’une approche strictement fondée sur la défense des droits humains. Cette ambivalence alimente, selon lui, une forme d’impunité dans les affaires impliquant des acteurs étatiques influents.

Au-delà de l’événement lui-même, Le meurtre de Khashoggi interroge les recompositions en cours du système international. Il met en exergue la vulnérabilité des journalistes, des opposants et des figures dissidentes dans un environnement global marqué par la montée des autoritarismes et l’affaiblissement des normes juridiques contraignantes. Le cas Khashoggi apparaît dès lors comme un révélateur des limites actuelles de la gouvernance mondiale.

Publié aux Éditions Code Humanité, cet essai de 118 pages s’inscrit dans une démarche analytique visant à éclairer les interactions entre pouvoir, droit et diplomatie. Isaac Hammouch y propose une grille de lecture qui dépasse le cas saoudien pour poser une question plus large : celle de la capacité du système international à garantir justice et responsabilité dans un contexte dominé par les équilibres de puissance.