Après vingt-sept ans sous la couverture blanche de Gallimard, Boualem Sansal envisagerait de changer de port d’attache et de rejoindre Grasset, selon une information révélée par Le Monde. Rien n’est signé, l’intéressé le dit lui-même « rien n’est fait, rien n’est officiel », mais les discussions existent et elles suffisent déjà à agiter le petit monde de l’édition.

Le basculement pourrait être rendu public vendredi 13 mars, au moment où Hachette Livre célébrera ses 200 ans au Palais Brongniart, à Paris, comme si l’annonce devait se faire en pleine lumière, au milieu des dorures et des projecteurs. Grasset appartient au groupe Hachette Livre, lui-même dans l’escarcelle de Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, un détail qui n’en est pas tout à fait un dans un secteur où l’identité d’une maison compte presque autant que son catalogue.

Derrière le changement de maison, une bataille d’images et de symboles

Antoine Gallimard, lui, n’a pas masqué sa peine, se disant « très peiné » et regrettant de ne pas avoir eu « la conversation » qu’il souhaitait pour comprendre les raisons d’un possible départ, après une relation commencée en 1999 avec « Le Serment des barbares ».

On sent là l’amertume d’un éditeur qui perd un auteur, mais aussi une forme d’incompréhension, comme si un fil s’était rompu sans explication claire. Sansal n’est pas un nom anodin: Grand Prix du roman de l’Académie française en 2015 pour « 2084. La fin du monde », il a aussi traversé une séquence judiciaire lourde en Algérie, entre incarcération en novembre 2024, condamnation en mars 2025 et grâce présidentielle en novembre 2025.

Dans ce paysage, un changement d’éditeur ressemble moins à un simple déménagement qu’à un signal, celui d’un écrivain qui choisit sa scène, son entourage, et le récit que sa trajectoire continue d’écrire, avec une suite qui s’annonce scrutée de près.