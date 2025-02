Les experts recommandent certaines variétés de noix pour soutenir la perte de poids

Des études ont démontré que l’ajout de noix à l’alimentation offre de nombreux bienfaits pour la santé métabolique. Ceux qui en consomment régulièrement prennent moins de poids et sont moins exposés au risque d’obésité.



Selon la nutritionniste Bianca Tamburillo, « Les noix sont idéales pour gérer le poids grâce à leurs graisses saines qui favorisent la satiété. Bien qu’elles soient riches en calories, elles ne doivent pas être évitées. Il suffit de contrôler les portions et d’en consommer 1 à 2 par jour. »



Les amandes et leur rôle dans la gestion du poids



Les amandes sont une source clé de nutriments pour soutenir vos objectifs de perte de poids.



Samantha MacLeod, nutritionniste, précise que « Deux portions d’amandes contiennent plus de 7 grammes de fibres. »



Les aliments riches en fibres, tels que les amandes, sont particulièrement efficaces pour réduire l’inflammation, améliorer le métabolisme, abaisser les risques de maladies cardiaques et de diabète de type 2, favoriser une digestion optimale et pourraient même réduire le risque de cancer colorectal.



De plus, deux portions d’amandes fournissent plus de 12 grammes de protéines, ce qui en fait un excellent choix pour maintenir la masse musculaire.



Autres noix bénéfiques pour la perte de poids :



Anacardes : Des recherches montrent que les anacardes peuvent aider à maintenir une composition corporelle saine. Noix : Consommer des noix pourrait activer une zone du cerveau associée à la régulation de l’appétit et des envies alimentaires.