Les 10 meilleurs aliments pour booster votre apport en vitamine C

À l’approche de la fin de l’hiver, il est crucial de soutenir notre système immunitaire pour se protéger des maladies. La vitamine C, comme beaucoup le savent, est un nutriment essentiel qui joue un rôle clé dans la défense de notre organisme et le maintien de notre santé.



D’après Lindsay Vaughan, diététicienne, la vitamine C a également plusieurs autres fonctions importantes : « C’est un antioxydant indispensable que le corps utilise aussi pour produire de l’énergie, favoriser la guérison des plaies, et soutenir la santé des os, des dents, de la peau, du système nerveux et des fonctions psychologiques, tout en facilitant l’absorption du fer des aliments. »



Il est important de souligner que la vitamine C n’est pas stockée par le corps, contrairement aux vitamines liposolubles comme A, D et E. Cela signifie qu’il est nécessaire d’en consommer régulièrement via l’alimentation, comme l’indique Nicola Ludlam-Raine, diététicienne.



Le NHS (National Health Service) recommande aux adultes entre 19 et 64 ans de consommer 40 milligrammes de vitamine C par jour. Toutefois, le Dr Sabine Donie, fondatrice de Viavi Health, note que la carence en vitamine C est fréquente. Elle précise : « Des recherches montrent que 34 % des hommes et 27 % des femmes ne consomment pas suffisamment de vitamine C. »



La vitamine C empêche-t-elle vraiment le rhume ?



Bien que l’on associe souvent la vitamine C au traitement du rhume, Nicola Ludlam-Raine souligne que cette idée est un peu exagérée. Elle explique : « Même si la vitamine C ne prévient pas le rhume, des études montrent qu’elle peut réduire la durée et l’intensité des symptômes chez certaines personnes. »



Le Dr Sabine Donie rappelle que la vitamine C est essentielle à de nombreux processus corporels. Elle déclare : « En plus de renforcer les fonctions immunitaires, elle participe à la production de neurotransmetteurs, à la guérison des plaies, au métabolisme des graisses, à la formation des vaisseaux sanguins, et bien d’autres processus. »



Comment savoir si vous manquez de vitamine C ?



Selon Lindsay Vaughan, un manque de vitamine C peut se traduire par des symptômes tels que la fatigue, une carence en fer, des saignements de gencives, des ecchymoses fréquentes, une peau sèche ou rugueuse, l’apparition de bosses cutanées, des cheveux fragiles et des infections répétées.



Heureusement, de nombreux aliments sont riches en vitamine C, allant des classiques oranges et poivrons aux super-aliments moins connus comme la goyave et le kiwi. Pour augmenter votre consommation, privilégiez des fruits et légumes faciles à intégrer à votre alimentation quotidienne.



Voici une sélection des 10 meilleurs aliments pour augmenter votre apport en vitamine C :



Oranges : Ce fruit classique est une source abordable de vitamine C, avec un petit verre de jus fournissant environ 20 % de l’apport quotidien recommandé.

Brocoli : Riche en antioxydants, c’est une excellente source de vitamine C, surtout lorsqu’il est consommé cru ou légèrement cuit.

Cerisers : Très riches en vitamine C, elles sont souvent disponibles sous forme de jus, congelées ou séchées.

Fraises : Ces fruits sont non seulement bons pour la peau, mais aussi pour le système immunitaire. La vitamine C qu’elles contiennent aide à réduire l’inflammation.

Ananas : En plus de sa vitamine C, l’ananas est une source de broméline, bénéfique pour la digestion et les douleurs.

Kiwi : Ce fruit est encore plus riche en vitamine C que les oranges.

Poivrons : Les poivrons rouges sont particulièrement riches en vitamine C, avec plus de 150 milligrammes, soit plus que la plupart des autres sources.

Papaye : Un autre fruit tropical riche en vitamine C et en antioxydants.

Goyave : Un des fruits les plus riches en vitamine C, une seule goyave peut fournir cinq fois l’apport quotidien recommandé.

Choux de Bruxelles : Ces légumes sont riches en fibres et en vitamine C, apportant environ 75 milligrammes pour 3 cuillères à soupe.

Ces aliments sont d’excellentes options pour augmenter votre apport en vitamine C et soutenir votre santé pendant les mois d’hiver.