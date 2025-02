Le pape François hospitalisé, il ne prononcera pas l’Angélus ce dimanche

Le pape François, âgé de 88 ans, restera hospitalisé ce week-end à l’hôpital Gemelli de Rome en raison d’une infection des voies respiratoires, qualifiée de « bronchite persistante » par le Vatican. Son état s’améliore légèrement, mais les médecins lui ont prescrit un « repos absolu », l’empêchant ainsi de diriger la prière de l’Angélus ce dimanche 16 février. Un texte sera néanmoins diffusé en son nom.

Depuis son admission vendredi, le souverain pontife reçoit des soins et subit des examens médicaux réguliers. Le Vatican a indiqué qu’il « n’a pas eu d’épisodes de fièvre » et que les analyses montrent une évolution positive de son état de santé. Cependant, il reste sous surveillance, et les audiences prévues pour le week-end ont été annulées.

Cette hospitalisation rappelle les précédents soucis de santé du pape François, déjà affaibli par des problèmes de mobilité et des infections respiratoires récurrentes. En 2023, une bronchite l’avait contraint à annuler une visite à la COP28 à Dubaï. Malgré ces difficultés, il avait continué à remplir son agenda, souvent en fauteuil roulant ou à l’aide d’une canne.

L’annonce de son hospitalisation a suscité de nombreux messages de soutien de la part des fidèles et des responsables religieux. Le Vatican a assuré que le pape avait été informé de ces marques d’affection et qu’il exprimait sa gratitude, demandant aux croyants de continuer à prier pour lui.

Si son état le permet, François pourrait retrouver ses obligations dès la semaine prochaine, mais aucune date de sortie de l’hôpital n’a été avancée pour le moment.