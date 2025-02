« Le cancer à zéro distance : Quand les cellules trahissent » est un ouvrage qui allie parcours scientifique et vécu humain

Le Dr Assem Mansour, directeur du Centre Hussein pour le cancer en Jordanie, explique dans l’introduction : « L’idée d’écrire un livre sur le cancer m’a souvent effleuré l’esprit, mais la crainte de l’ampleur du voyage et de la solitude qui l’accompagne m’a empêché de franchir le pas.



Cette maladie, qui a profondément marqué ma carrière, m’a amené à diviser la médecine en deux catégories : le cancer et les autres pathologies, modifiant ainsi ma vision de la vie. »



Il ajoute : « Le cancer ne se limite pas à une simple maladie, c’est un phénomène complexe qui touche de nombreux domaines : la santé, le social, l’économie, et même la philosophie. Il s’agit d’une histoire qui concerne la maladie elle-même et les personnes qui en sont atteintes, qui la vivent, l’incarnent, et qui luttent contre elle à la fois dans leur corps et leur âme. Lorsqu’on apprend qu’on a ce diagnostic, on sait que notre existence sera bouleversée, que rien ne sera plus pareil. C’est comme une renaissance, il devient alors nécessaire de réorienter sa vie pour lui donner un nouveau sens. »



Il précise que son ouvrage se veut un atlas détaillant la trajectoire complexe des cellules déviantes, les vies perturbées par le diagnostic, les découvertes scientifiques séculaires, et les chercheurs avant-gardistes qui ont défié les conventions de leur époque, tout en explorant les changements sociaux qui s’opèrent dès que le terme « cancer » est évoqué.



Ce livre présente une approche claire des recherches sur le cancer, des traitements classiques aux méthodes innovantes comme la médecine de précision et l’immunothérapie, tout en incluant des témoignages de patients face à cette maladie.



Il est structuré en 23 chapitres répartis sur 677 pages.