L'acide mandélique : l'exfoliant le plus doux pour les peaux sensibles

L’acide mandélique connaît une popularité croissante ces derniers temps, notamment en raison de sa classification comme l’un des acides de fruits les moins agressifs. Ces acides sont généralement utilisés pour préserver la jeunesse de la peau et renforcer son éclat.

Mais quelles sont les propriétés et les avantages de cet acide extrait de l’amande amère, considéré comme un exfoliant idéal pour les peaux sensibles ?

L’acide mandélique se distingue par la taille de ses molécules, deux fois plus grandes que celles de l’acide glycolique. Ce dernier, en raison de ses molécules plus petites, pénètre plus profondément dans la peau. La taille plus importante des molécules d’acide mandélique ralentit leur action, ce qui le rend plus doux pour la peau et donc parfaitement adapté aux peaux sensibles.

Son mode d’action :

La concentration de l’acide mandélique dans les soins de la peau varie généralement entre 5 et 10 %. Il agit chimiquement en rompant les liaisons entre les cellules kératinisées. Cet acide dissout la « colle » qui relie les cellules entre elles, ce qui favorise le renouvellement cellulaire, améliore l’éclat de la peau et lisse les ridules en surface.

Il stimule également la production de collagène, atténue les taches pigmentaires, adoucit la peau et possède des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires qui préviennent les éruptions cutanées et l’acné. Des études menées sur les peaux foncées ont montré que l’acide mandélique traite leurs problématiques sans causer d’effets secondaires (tels que des taches foncées, une sécheresse ou des rougeurs) parfois observés avec d’autres acides.

Comment l’utiliser :

L’acide mandélique est généralement incorporé dans des sérums ou des lotions toniques. Il s’applique le soir sur une peau propre, après le démaquillage et avant la crème de nuit. Il est important de noter que cet ingrédient actif rend la peau plus sensible au soleil, d’où la nécessité d’utiliser une protection solaire pendant la journée lorsqu’on l’emploie. Contrairement à d’autres acides de fruits, l’acide mandélique peut être utilisé quotidiennement sur tous les types de peau.

Il peut être utilisé seul ou associé à d’autres actifs. Les experts recommandent de l’associer à des ingrédients hydratants comme le squalane, qui aident à renforcer la barrière cutanée et à protéger la peau du dessèchement.

Cependant, ils mettent en garde contre l’utilisation simultanée d’un produit à base d’acide mandélique avec un autre contenant un acide différent, tel que l’acide salicylique. Cela pourrait entraîner un excès d’exfoliation, provoquant irritations et taches. Il est donc essentiel d’éviter de combiner plusieurs acides dans une routine destinée aux peaux sensibles ou sujettes à l’acné.