Santé : La consommation excessive de fruits pose-t-elle des problèmes de santé ?

Il est généralement recommandé de s’appuyer sur les fruits comme source naturelle de calories, de fibres et de nombreux nutriments… Mais peut-on parler d’une « surconsommation de fruits » ?



Selon le site « News Medical », les données d’environ 350 études menées à travers le monde ont été analysées afin de déterminer les effets de la consommation de fruits et de légumes.



Il en ressort que les personnes consommant habituellement 800 grammes ou plus de fruits et légumes par jour, soit l’équivalent de 10 portions, présentaient un risque réduit de maladies et de problèmes de santé.



En augmentant la consommation de fruits et légumes de 200 grammes, les résultats étaient les suivants :



Maladies cardiaques : réduction du risque de 8 %, notamment avec les fruits riches en vitamine C comme les pommes, les poires, les jus de fruits, ainsi que les légumes verts à feuilles, les carottes et les patates douces.

Accident vasculaire cérébral (AVC) : diminution du risque de 16 %, en particulier avec la consommation de pommes, de poires, d’agrumes, de légumes verts à feuilles et de légumes marinés.

Maladies vasculaires : réduction du risque de 8 %, notamment grâce aux pommes, aux poires, aux agrumes, aux carottes et aux légumes verts à feuilles.

Cancer : diminution du risque de 3 %, surtout avec les légumes crucifères.

Bien entendu, il est important de préciser que la simple augmentation de la consommation de fruits et légumes n’est pas une solution miracle qui fait disparaître les maladies. Cependant, c’est l’une des meilleures façons d’optimiser son alimentation pour en tirer des bénéfices pour la santé. En restant également actif physiquement et en évitant les substances nocives comme le tabac, l’alcool et autres toxines, il est probable de vivre plus longtemps et en meilleure santé.



Par ailleurs, la consommation de fruits frais aide à prévenir le diabète et réduit le risque de certaines complications vasculaires liées à cette maladie, comme les maladies rénales ou la rétinopathie diabétique, avec une réduction impressionnante de 28 %.



Les pommes et les poires sont particulièrement recommandées en raison de leur indice glycémique bas et de leur libération lente de sucre dans le sang.Les raisins, les bananes et certains fruits tropicaux ont, en revanche, un indice glycémique plus élevé.



Bienfaits généraux de la consommation de fruits :

Prévention de la prise de poids.

Diminution du risque de maladies liées à l’obésité, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, avec un effet protecteur renforcé par une consommation accrue de fruits.

Abaissement de la pression artérielle.

Réduction des taux de sucre dans le sang.

Prévention de l’augmentation des lipides sanguins.

Comment les fruits favorisent-ils la perte de poids ?

Leur faible teneur en graisses, combinée à leur richesse en eau et en fibres, limite l’apport calorique.

Ils procurent une sensation de satiété durable, ce qui réduit la quantité et la fréquence des repas, grâce à la gélification des fibres alimentaires dans l’intestin et à une digestion plus lente qui prolonge l’activation des récepteurs de la satiété.

Ils fournissent des micronutriments et des vitamines qui freinent la prise de poids en inhibant l’expression des gènes impliqués dans la formation et le développement des cellules graisseuses.

La consommation régulière de pommes et de poires est associée à une diminution du risque de nombreuses maladies. Ces fruits contiennent environ 6 % de fructose et moins de la moitié de cette quantité en saccharose.



Conclusion

En somme, une augmentation de la consommation de fruits ne présente généralement aucun risque pour la santé. Au contraire, elle offre de nombreux bienfaits, qui s’amplifient lorsque les fruits sont consommés sous leur forme naturelle, indépendamment de leur charge glycémique.