À Arcachon, le maire Les Républicains Yves Foulon se retrouve au cœur d’une polémique après la diffusion d’une vidéo le montrant proférant insultes et menaces à l’encontre de son opposant écologiste Vital Baude. La scène, captée à son insu devant un bureau de vote lors du premier tour des municipales, a conduit à l’ouverture d’une enquête pour « menace », « injure non publique » et « violences ».

Dans cette séquence, devenue virale, l’élu tient des propos particulièrement agressifs à l’égard de son rival, dans un contexte de tensions liées notamment à un différend autour d’un projet immobilier. Vital Baude, qui a porté plainte, a dénoncé des paroles « choquantes » et affirmé avoir agi pour révéler la gravité des faits.

Le maire présente ses excuses après la polémique

Réélu dès le premier tour avec plus de 66 % des voix, Yves Foulon a reconnu un « comportement inapproprié » et présenté des excuses publiques. Il affirme toutefois avoir été provoqué et évoque un « coup monté », tout en regrettant ses propos.

La séquence a suscité de nombreuses réactions politiques. Plusieurs responsables, notamment à gauche, ont condamné des propos jugés « inacceptables » et certains ont appelé à la démission du maire. Du côté des Républicains, la direction du parti a également dénoncé ces déclarations, tout en demandant des explications à l’élu.