Sorti le 5 mars sur Nintendo Switch 2, Pokémon Pokopia s’est rapidement imposé comme l’un des jeux vidéo les plus commentés du moment. Ce spin-off de la célèbre franchise propose une expérience très différente des épisodes classiques : ici, pas de combats ni de capture de Pokémon, mais un univers centré sur la construction, l’exploration et la coopération avec les créatures emblématiques de la série.

Selon Corentin Bémol sur franceinfo, le jeu propose d’incarner Métamorph, le Pokémon capable de se transformer, qui prend l’apparence de son ancien dresseur. Le joueur est chargé de redonner vie à une île désertée en aménageant des habitats adaptés aux Pokémon rencontrés. Au fil de l’aventure, il faut façonner le paysage, fabriquer des objets et accueillir de nouveaux compagnons pour reconstruire un écosystème vivant.

Un jeu entre construction et aventure

Le principe repose sur une mécanique proche de jeux comme Animal Crossing ou Minecraft. Les joueurs peuvent modifier le terrain, créer des rivières, construire des maisons ou encore fabriquer du mobilier pour attirer différentes espèces de Pokémon. Chaque créature possède ses propres besoins : un Magicarpe, par exemple, nécessite un aménagement spécifique près de l’eau pour venir s’installer.

Toujours selon franceinfo, cette approche plus « cosy » constitue l’une des grandes forces du titre. L’aventure progresse à un rythme volontairement lent : certaines constructions nécessitent d’attendre le lendemain dans la vie réelle pour être terminées, ce qui empêche de parcourir le jeu trop rapidement.

Un succès critique inattendu

Les premiers retours de la presse spécialisée sont particulièrement positifs. Le jeu obtient notamment 18/20 sur Jeuxvideo.com, 9/10 sur IGN et 10/10 sur VGC, ce qui en ferait l’un des titres Pokémon les mieux notés de la franchise.

Les critiques saluent notamment la liberté laissée aux joueurs, l’exploration détendue et la dimension narrative qui se révèle peu à peu : au-delà de la reconstruction de l’île, l’histoire évoque aussi la disparition mystérieuse des humains et les traces d’un monde ancien.

Un prix qui fait aussi parler

Si le jeu suscite l’enthousiasme, son tarif fait débat. Vendu environ 70 euros au lancement, Pokémon Pokopia s’inscrit dans la stratégie habituelle de Nintendo et de la Pokémon Company, qui maintiennent généralement des prix élevés pour leurs licences majeures.

Certaines promotions ponctuelles peuvent néanmoins rendre le titre plus accessible. Des enseignes comme Amazon proposent par exemple le jeu à 59,99 euros.

Malgré ces discussions sur son prix, Pokémon Pokopia semble avoir trouvé son public. Entre jeu de construction, aventure et ambiance relaxante, il offre une nouvelle variation dans l’univers Pokémon, à contre-courant des épisodes traditionnels centrés sur les combats.