Le ZEvent lance sa billetterie pour sa dernière édition et provoque un nouvel emballement des fans

Le célèbre marathon caritatif ZEvent a officiellement ouvert sa billetterie pour ce qui est présenté comme la dernière édition de l’événement réunissant les plus grands streamers francophones. Organisé début septembre pendant trois jours, il continue de s’imposer comme l’un des rendez-vous les plus suivis du streaming européen.

Créé en 2016 par Adrien Nougaret et Alexis Delattre, le ZEvent mélange streams en direct, défis communautaires et collecte de dons au profit d’associations caritatives. Au fil des années, le marathon est devenu un phénomène culturel dépassant largement l’univers du jeu vidéo, attirant des millions de spectateurs et des records de dons toujours plus impressionnants.

Un événement devenu géant dans l’univers du streaming

L’ouverture de la billetterie a une nouvelle fois provoqué un très fort engouement sur les réseaux sociaux, avec des milliers d’internautes tentant d’obtenir une place pour assister à l’événement sur site. Plusieurs éditions précédentes avaient déjà affiché complet en quelques minutes seulement.

Le ZEvent s’est progressivement imposé comme une vitrine majeure du streaming français, réunissant des créateurs comme Squeezie, Gotaga ou encore MisterMV. L’événement avait également permis de récolter des dizaines de millions d’euros pour différentes causes humanitaires, environnementales ou sociales.

Une dernière édition très symbolique

L’annonce d’une « ultime édition » donne une portée particulière au rendez-vous 2026. Même si les organisateurs restent flous sur l’avenir exact du concept, beaucoup de spectateurs voient déjà cette édition comme la fin d’un cycle majeur dans l’histoire du streaming francophone.

Le succès du ZEvent illustre aussi la transformation profonde du paysage médiatique numérique. Longtemps considéré comme un univers marginal, le streaming est devenu un espace capable de mobiliser des audiences massives, des sponsors importants et des collectes de fonds dépassant parfois celles de grandes opérations caritatives traditionnelles.