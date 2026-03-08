Emmanuel Macron se rendra lundi à Chypre afin de « témoigner de la solidarité de la France » avec cet État membre de l’Union européenne, récemment visé par des tirs de drones et de missiles dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, a annoncé l’Élysée.

Le président français doit rencontrer à Paphos son homologue chypriote Nikos Christodoulides ainsi que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Cette visite doit notamment permettre de renforcer la coordination européenne autour de la sécurité en Méditerranée orientale et de contribuer à la désescalade dans la région.

Paris a déjà déployé plusieurs moyens militaires dans la zone, dont la frégate Languedoc et des systèmes de défense anti-aérienne, ainsi que le porte-avions Charles de Gaulle et un porte-hélicoptères. La France insiste toutefois sur une posture « strictement défensive » depuis le déclenchement de la guerre le 28 février entre l’Iran, les États-Unis et Israël.

Ce déplacement vise également à coordonner les efforts européens pour sécuriser les ressortissants présents dans la région et accompagner les opérations de rapatriement. Selon le ministère des Affaires étrangères, plus de 4.300 personnes ont déjà pu regagner la France depuis le début des hostilités, alors que près de 400.000 Français vivent ou séjournent dans les pays touchés par l’extension du conflit.