La France ajuste en urgence sa posture face à l’escalade militaire provoquée par les frappes israélo-américaines contre l’Iran et la riposte de Téhéran. Réuni ce dimanche 1er mars en conseil de défense pour la deuxième fois en deux jours, Emmanuel Macron a affirmé que « la priorité, c’est la sécurité de nos ressortissants », alors que la crise s’étend désormais à plusieurs pays du Golfe.

Paris a décidé de rehausser son dispositif militaire dans la région afin de protéger ses bases, ses forces et ses ressortissants. Cette décision intervient après que la base navale française d’Abou Dhabi a été visée par des drones iraniens, sans faire de victimes selon le ministère des Armées. Le chef de l’État a évoqué la nécessité « d’adapter la posture » face à une situation jugée extrêmement volatile.

Sur le plan diplomatique, la France continue de plaider pour une désescalade et une reprise des discussions avec Téhéran. Emmanuel Macron a rappelé que Paris n’avait « ni été prévenue ni impliquée » dans les frappes initiales et insiste sur la voie politique pour éviter un embrasement régional. Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU est attendue dans la soirée.

En parallèle, le Quai d’Orsay prépare d’éventuelles opérations d’évacuation de ressortissants français au Proche-Orient « quand la situation le permettra ». Air France a déjà prolongé la suspension de ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu’à mardi inclus, signe de la dégradation rapide du contexte sécuritaire.

Pour l’heure, aucune riposte militaire française n’a été annoncée. Le gouvernement privilégie la coordination avec ses partenaires européens et alliés, tout en renforçant discrètement ses moyens de protection dans une région désormais au bord de l’embrasement.