Bruno Fuchs évoque une « lassitude » : le soutien des Français aux armes pour l’Ukraine passe sous les 50 %

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, moins d’un Français sur deux soutient la fourniture d’armes à Kiev. Selon un sondage Ifop réalisé les 18 et 19 février pour La Tribune Dimanche, seuls 47 % des sondés approuvent désormais ces livraisons, soit trois points de moins qu’il y a un an et surtout une chute de 18 points depuis le début du conflit.

Face à ces chiffres, le député démocrate Bruno Fuchs, président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, y voit avant tout le signe d’une fatigue de l’opinion. Selon lui, il ne s’agit pas d’un basculement vers des positions favorables à Moscou mais bien d’« une certaine lassitude » des Français après près de quatre années de guerre.

Une opinion qui reste prudente sur l’engagement occidental

L’enquête révèle toutefois une opinion nuancée. Une majorité de Français continue de considérer la Russie comme une menace et se montre favorable à une hausse du budget des armées françaises. Pour Jérôme Fourquet, cette position traduit la volonté de « remplir nos arsenaux avant ceux de l’Ukraine ».

Par ailleurs, 58 % des personnes interrogées estiment que l’Europe ne serait pas en mesure d’assurer seule la sécurité de l’Ukraine en cas de cessez-le-feu, sans le soutien des États-Unis. Quant à l’éventuel envoi de soldats français sur place, les avis restent partagés, avec 40 % d’approbation contre 43 % d’opposition, tandis qu’une courte majorité soutient la volonté d’Emmanuel Macron de renouer le dialogue avec Vladimir Poutine.