Lundi 9 mars, l’Algérie a voté une version édulcorée de son projet de loi visant à « criminaliser » la colonisation française. Le texte reste explosif sur le plan symbolique, mais il perd deux cartouches qui faisaient trembler Paris : la demande d’« excuses formelles » et l’exigence de « réparations intégrales ». Un choix qui ne doit rien au hasard, et qui dit beaucoup de l’équilibre fragile entre mémoire nationale et intérêt diplomatique.

Souvenez-vous : fin décembre, lors d’un premier passage à l’Assemblée populaire nationale, la proposition avait déclenché une réaction sèche côté français. Le Quai d’Orsay avait dénoncé une initiative « manifestement hostile », comme un coup de coude dans un couloir déjà étroit où circulent mal les mots, les gestes et les rendez-vous entre Paris et Alger. Les canaux de dialogue, eux, semblaient déjà sous perfusion.

Cette réécriture, elle, vient d’un travail de couture politique. Le Conseil de la nation( la chambre haute) avait demandé le 22 janvier des modifications sur treize des vingt-sept articles. Une commission paritaire, réunissant députés et sénateurs, a ensuite été mise en place fin janvier pour harmoniser le texte. Et le 9 mars, l’arbitrage est tombé : on conserve la condamnation, on retire l’injonction directe à la France. Moins frontal, plus contrôlé.

Quand la mémoire sert de levier diplomatique

Azouz Nasri, président du Conseil de la nation, a justifié l’ajustement au nom de « la cohérence des dispositions du texte avec les positions constantes de l’Etat algérien ». Comprenez : Alger ne renonce pas au récit, ni au principe de condamnation, mais choisit de ne pas transformer la loi en ultimatum. La mémoire reste un marqueur politique puissant, un drapeau qu’on plante, mais qu’on évite de brandir comme une arme au moment où l’on veut garder une marge de manœuvre.

Côté français, cette atténuation enlève un motif immédiat d’escalade, sans effacer la charge du texte. Paris n’obtient pas une main tendue ; il reçoit plutôt une porte entrouverte, ou si l’on préfère, un avertissement écrit à l’encre moins noire. La relation franco-algérienne vit souvent de ces nuances : un mot en plus, et tout se crispe ; un mot en moins, et l’on s’épargne une crise… provisoirement.

Reste une réalité politique : en Algérie, la question coloniale ne se range pas dans un tiroir, elle structure une partie du débat public et du rapport à la France. En retirant la demande d’« excuses », le pouvoir ajuste le tempo, pas la partition. Paris, lui, devra choisir entre la crispation réflexe et la patience stratégique