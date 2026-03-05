Un phénomène baptisé « divorce alpin » circule massivement sur les réseaux sociaux après la diffusion d’une vidéo virale sur TikTok. On y voit une jeune femme expliquer face caméra qu’elle a été abandonnée par son compagnon en pleine randonnée dans le parc de Yosemite, sans eau ni nourriture, alors que la nuit approche. La séquence a dépassé les vingt millions de vues et déclenché des milliers de témoignages similaires.

Dans les commentaires, de nombreuses internautes racontent avoir vécu des situations comparables lors de sorties en montagne ou en pleine nature. Certaines évoquent avoir été laissées seules pendant des heures sur un sentier ou dans une forêt, contraintes de terminer la randonnée sans aide.

Un terme issu de la littérature et relancé par un drame récent

L’expression « alpine divorce » trouve son origine dans une nouvelle satirique publiée en 1893 par l’écrivain écossais Robert Barr, dans laquelle un homme projette d’assassiner sa femme lors d’un voyage dans les Alpes. Sur les réseaux sociaux, le terme est aujourd’hui utilisé pour décrire des abandons de partenaires lors d’excursions en montagne.

Le phénomène fait également écho à une affaire récente en Autriche. En janvier 2025, une randonneuse de 33 ans est morte d’hypothermie après avoir été laissée seule lors d’une ascension. Son compagnon, qui avait poursuivi la montée avant d’alerter les secours, a été condamné en février 2026 à cinq mois de prison avec sursis et à une amende pour homicide involontaire par négligence aggravée.