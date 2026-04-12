C’était un 12 avril : Premier vol de la navette spatiale Columbia

Le 12 avril 1981, 20 jour pour jour après le premier vol spatial de Youri Gagarine, la NASA lance la navette Columbia pour la mission STS-1, ouvrant une nouvelle étape dans la conquête spatiale. À son bord prennent place les astronautes américains John W. Young et Robert L. Crippen. Pour la première fois, un vaisseau spatial réutilisable est envoyé dans l’espace : il décolle comme une fusée et revient sur Terre en planant comme un avion. Avec Columbia, les États-Unis entendent reprendre l’initiative face à l’Union soviétique et démontrer leur capacité à innover dans un domaine devenu hautement symbolique de la rivalité entre les deux superpuissances.

Une révolution technique dans la conquête spatiale

La navette spatiale constitue alors une rupture majeure. Contrairement aux capsules des débuts de l’ère spatiale, conçues pour un usage unique, Columbia inaugure un système de transport réutilisable capable d’effectuer plusieurs missions. Construite à partir de 1975 et livrée en Floride en 1979, elle est la première navette américaine à voler réellement dans l’espace, avant même que ses sœurs Challenger, Discovery, Atlantis puis Endeavour n’entrent en service. Ce nouvel engin doit permettre à la NASA de réduire les coûts, de multiplier les vols et d’ouvrir la voie à une présence plus régulière des hommes en orbite.

Un symbole de puissance américaine

Le choix du 12 avril n’a rien d’anodin. En faisant décoller Columbia le jour anniversaire de l’exploit de Gagarine, la NASA inscrit sa réussite dans la continuité de la grande compétition spatiale commencée au temps de la guerre froide. Depuis Spoutnik et les premiers vols habités soviétiques, l’espace est devenu un théâtre de prestige technologique et politique. Avec Columbia, les États-Unis veulent montrer qu’ils dominent désormais non seulement l’accès à l’espace, mais aussi sa maîtrise sur le long terme. La navette réalise avec succès cette première mission, qui dure un peu plus de deux jours, et confirme la viabilité du programme.

Une aventure glorieuse assombrie par les drames

Columbia entre ensuite dans l’histoire en accomplissant de nombreuses missions marquantes. Elle effectue au total 28 vols et participe à plusieurs avancées scientifiques majeures. Mais le programme des navettes spatiales est aussi marqué par de terribles accidents. Challenger explose peu après son décollage en 1986. Puis, le 1er février 2003, Columbia se désintègre lors de sa rentrée dans l’atmosphère, causant la mort de ses sept astronautes. Malgré cette fin tragique, son premier vol du 12 avril 1981 demeure un jalon essentiel de l’histoire spatiale : celui d’un espoir immense, né de l’idée qu’un engin spatial puisse devenir, presque, un véhicule ordinaire entre la Terre et l’orbite.