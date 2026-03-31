Quatre soldats israéliens tués dans le sud du Liban, un pétrolier koweïtien touché près de Dubaï

Ce mardi, au 32e jour du conflit en Iran, les affrontements ne montrent aucun signe de ralentissement. Des explosions ont de nouveau été signalées à Téhéran, des missiles tirés depuis l’Iran ont entraîné de nouvelles interceptions au-dessus d’Israël, et l’armée israélienne a annoncé la mort de quatre de ses soldats engagés dans le sud du Liban.

Quatre morts dans les rangs israéliens au Liban-Sud

L’armée israélienne a indiqué que quatre militaires ont été tués lors d’un même engagement dans le sud du Liban et que deux autres ont été blessés. Trois des soldats dont l’identité a été rendue publique sont le capitaine Noam Madmoni, le sergent-chef Ben Cohen et le sergent-chef Maxsim Entis. Le nom du quatrième soldat n’avait pas encore été autorisé à la publication dans les premiers communiqués. Des suivis publiés dans la matinée estiment que ce nouvel épisode porte à dix le nombre de soldats israéliens tués depuis la reprise de l’offensive terrestre en territoire libanais au début de mars.

Le pétrolier Al-Salmi endommagé et incendié au large de Dubaï

L’un des faits marquants de la nuit concerne le pétrolier Al-Salmi, navire battant pavillon koweïtien et chargé de brut. Le bâtiment a été visé dans la zone portuaire de Dubaï dans une attaque attribuée à l’Iran. Le bombardement a provoqué un incendie et des dégâts sur la coque, tandis que les autorités de Dubaï ont indiqué que le feu avait été maîtrisé, sans blessés ni fuite recensée à ce stade.

Une pression croissante sur le trafic maritime dans le Golfe

Avant même l’identification publique du navire par les autorités koweïtiennes, l’agence britannique UKMTO avait signalé qu’un tanker avait été frappé par un projectile non identifié à environ 31 milles nautiques au nord-ouest de Dubaï, près du détroit d’Ormuz. L’équipage avait alors été signalé sain et sauf, sans impact environnemental immédiat. Cet épisode s’inscrit dans une série d’attaques contre des navires marchands dans le Golfe depuis la fin février, sur fond de tensions croissantes autour des routes énergétiques régionales.

Explosions et coupures d’électricité signalées à Téhéran

Côté iranien, des explosions ont eu lieu dans l’est et l’ouest de Téhéran ainsi que de coupures de courant dans le secteur de Pirouzi. Ces détonations sont survenues quelques minutes après un avertissement israélien annonçant des frappes imminentes sur la capitale. L’armée israélienne a ensuite revendiqué une nouvelle vague d’attaques contre des infrastructures iraniennes, notamment des sites liés aux missiles balistiques de longue portée et à l’appareil sécuritaire du régime.

Jérusalem de nouveau sous alerte après des tirs de missiles iraniens

En Israël, plusieurs séquences d’alerte ont été enregistrées au cours de la nuit et du petit matin. Les Forces de défense israéliennes ont annoncé avoir détecté de nouveaux missiles lancés depuis l’Iran et activé leurs systèmes d’interception. Des journalistes présents à Jérusalem ont fait état d’au moins dix explosions entendues au-dessus de la ville avant que l’armée israélienne n’indique, quelques minutes plus tard, qu’il était possible de quitter les espaces protégés.

Benjamin Netanyahu affirme avoir dépassé la moitié des objectifs de guerre

Sur le terrain politique, Benjamin Netanyahu a assuré lors d’un entretien accordé à la chaîne conservatrice Newsmax que la campagne contre l’Iran avait dépassé la moitié de ses objectifs, sans donner de calendrier précis sur sa fin. Benjamin Netanyahu a précisé qu’il raisonnait en termes de missions accomplies et non de durée. Benjamin Netanyahu a estimé que le régime iranien pourrait, à terme, s’effondrer de l’intérieur.