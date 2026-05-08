Les États-Unis frappent des sites militaires iraniens après des attaques dans le détroit d’Ormuz

Les États-Unis ont mené des frappes contre des installations militaires iraniennes après des attaques visant trois destroyers américains dans le détroit d’Ormuz. Selon Washington, les navires de l’US Navy ont été pris pour cible par des missiles, des drones et de petites embarcations alors qu’ils transitaient dans cette zone stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Les autorités américaines affirment avoir répondu par des frappes contre des cibles militaires iraniennes, notamment des sites liés aux capacités de missiles et de drones. Washington présente cette riposte comme une opération destinée à neutraliser les moyens utilisés contre ses forces, tout en assurant vouloir éviter une escalade plus large.

Donald Trump minimise les faits mais menace Téhéran

Le président américain Donald Trump a confirmé que les forces américaines avaient visé des installations militaires iraniennes. « Ils ont joué avec nous aujourd’hui. Nous les avons balayés. Ils ont joué. J’appelle ça une broutille », a-t-il déclaré, tout en affirmant que le cessez-le-feu restait, selon lui, toujours en vigueur.

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a aussi appelé l’Iran à signer un accord « RAPIDEMENT ». Le président américain a averti Téhéran que de nouvelles attaques pourraient entraîner une riposte « bien plus violemment à l’avenir ». Washington attend toujours une réponse iranienne à sa dernière proposition destinée à mettre fin durablement au conflit.

Le détroit d’Ormuz au cœur de l’escalade militaire

Le détroit d’Ormuz reste l’un des points les plus sensibles de la région, en raison de son rôle central dans le transport mondial d’hydrocarbures. Les attaques contre les destroyers américains ravivent donc les inquiétudes sur la sécurité maritime dans le Golfe, déjà fragilisée par plusieurs semaines d’hostilités entre Washington et Téhéran. Trois destroyers américains ont été visés pendant leur passage dans le détroit. Les forces américaines auraient ensuite riposté contre des objectifs iraniens liés aux capacités de drones et de missiles.

Les Émirats arabes unis activent leur défense aérienne

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a annoncé que ses systèmes de défense aérienne étaient engagés face à des missiles et drones lancés depuis l’Iran. Une nouvelle alerte alors qu’une trêve est officiellement en vigueur depuis le 8 avril entre les États-Unis et l’Iran. « Les défenses aériennes des Emirats arabes unis sont en train d’engager le combat contre des attaques de missiles et de drones en provenance d’Iran », a indiqué le ministère émirati dans un communiqué publié sur X. Le ministère a ensuite précisé que « les bruits entendus dans diverses parties du pays sont dus à l’interception par les systèmes de défense aérienne des Emirats arabes unis de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones ».

Une trêve de plus en plus fragile

Ces échanges de tirs fragilisent davantage le cessez-le-feu instauré début avril. L’Iran accuse les États-Unis d’avoir violé la trêve en frappant des zones civiles ainsi que des navires iraniens près du détroit d’Ormuz. De leur côté, les États-Unis assurent avoir seulement répondu à des attaques directes contre leurs forces. La situation reste donc particulièrement instable. Même si Donald Trump affirme que le cessez-le-feu tient toujours, les frappes américaines, les attaques iraniennes dans le détroit d’Ormuz et l’activation de la défense aérienne émiratie montrent que la trêve est désormais sous forte pression.