De nombreuses informations circulent ces dernières heures sur les réseaux sociaux concernant l’état de santé de Mojtaba Khamenei. D’après la presse libanaise, le fils du guide suprême iranien aurait été hospitalisé dans un état critique.

Mojtaba Khamenei aurait été transféré dans un hôpital de Téhéran après avoir subi de graves blessures aux mains et aux jambes, qui auraient conduit à leur amputation. Ce dernier serait par ailleurs dans le coma, avec un niveau de conscience très faible.

Des tensions sans précédent entre les Gardiens de la révolution et le gouvernement

Selon un rapport publié par le journal israélien Maariv, la chercheuse spécialiste de l’Iran Orit Perlov, de l’Institut d’études de sécurité nationale, a partagé une série de publications sur la plateforme X dans lesquelles elle évoque différentes informations et analyses circulant au sujet des développements internes en Iran

Les tensions entre les Gardiens de la révolution et le gouvernement iranien auraient atteint des niveaux sans précédent. D’autres informations mentionnent également des affrontements armés dans plusieurs régions du pays, ce qui refléterait un climat de confusion au sein des institutions du pouvoir.

Certaines versions évoquent également des cas de défections au sein de plusieurs ambassades iraniennes et même dans les rangs des Gardiens de la révolution. Des affirmations font aussi état d’un affaiblissement des capacités de certaines branches militaires du régime, notamment les forces navales et les systèmes de défense aérienne.

Orit Perlov a également cité le témoignage d’une source à l’intérieur de l’Iran qui décrit une grande confusion parmi certains partisans du régime. Selon cette source, un sentiment de choc se répandrait parmi les soutiens du pouvoir après les coups portés à plusieurs de ses dirigeants et ce qu’elle décrit comme la mise à nu d’un discours officiel qui vantait depuis longtemps la puissance militaire du régime.

La source ajoute que le régime compterait actuellement, selon ses propos, sur son arsenal de missiles et de drones, ainsi que sur les médias officiels qui tentent de minimiser l’impact de ces développements sur l’opinion publique.