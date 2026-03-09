La situation des joueuses de l’équipe nationale féminine d’Iran a pris une dimension internationale après leur geste de protestation lors de la Coupe d’Asie féminine 2026 organisée en Australie. Avant leur premier match du tournoi, plusieurs footballeuses iraniennes ont choisi de ne pas chanter l’hymne national.

Ce geste, largement interprété comme une opposition au régime de la République islamique, a immédiatement suscité une forte attention.

Accusations de « trahison » et inquiétudes pour leur sécurité

La réaction des médias officiels iraniens a rapidement alimenté les inquiétudes. Certaines chaînes de télévision proches du pouvoir ont qualifié les joueuses de « traîtres à la nation », un terme particulièrement lourd dans le contexte politique iranien.

Ces accusations ont déclenché une vague de réactions à l’étranger. Des organisations sportives internationales, des associations de défense des droits humains et plusieurs responsables politiques ont exprimé leur inquiétude pour la sécurité des joueuses si elles retournaient en Iran.

Certaines footballeuses auraient ensuite subi des pressions et auraient été contraintes de chanter l’hymne lors de rencontres suivantes, après des menaces visant leurs proches restés dans le pays.

Des appels internationaux pour les protéger

Face à ces risques, des appels se sont multipliés pour protéger les joueuses. Des militants et des supporters présents en Australie ont organisé des rassemblements autour des stades, brandissant des pancartes et scandant des slogans appelant à leur offrir une protection.

Des organisations représentant les footballeurs professionnels ont également demandé que les joueuses puissent rester en Australie si elles estimaient que leur sécurité était menacée.

La question a rapidement dépassé le cadre sportif pour devenir un sujet diplomatique et humanitaire.

Plusieurs joueuses placées sous protection en Australie

Après l’élimination de l’Iran de la Coupe d’Asie, la situation s’est accélérée. Selon les informations les plus récentes, cinq joueuses de l’équipe nationale ont quitté la délégation iranienne et ont demandé protection en Australie.

Les autorités australiennes leur ont accordé des visas humanitaires et les ont placées sous protection, afin de leur permettre de rester dans le pays pendant l’examen de leur situation. Elles pourraient ensuite déposer une demande d’asile.

Cette décision vise à garantir leur sécurité dans un contexte où la perspective d’un retour en Iran suscite de fortes inquiétudes.

Une situation encore incertaine pour le reste de l’équipe

Toutes les joueuses n’ont toutefois pas pris la même décision. Certaines membres de l’équipe seraient déjà rentrées en Iran avec la délégation officielle, tandis que d’autres continuent d’évaluer leurs options.

La situation reste donc très évolutive. Les organisations sportives et plusieurs ONG continuent de demander que les footballeuses iraniennes puissent décider librement de leur avenir, sans subir de pressions politiques.