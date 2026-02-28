Emmanuel Macron a affirmé lors du Conseil de défense qui se tient depuis 18h à l’Élysée, que la France n’était « ni prévenue, ni impliquée » dans les frappes en Iran. Ces frappes ont été menées ce matin par les États-Unis et Israël contre des infrastructures en Iran.

Le Conseil de défense, réunissant les principaux responsables militaires et civils, a été convoqué pour évaluer la situation, coordonner la protection des ressortissants français dans la région et anticiper les impacts possibles sur la sécurité internationale et l’approvisionnement énergétique mondial.

Emmanuel Macron a réitéré l’appel de France à la retenue et à la désescalade, soulignant que tout conflit élargi pourrait avoir des conséquences graves. Le président a également insisté sur le rôle diplomatique actif de France, en coordination avec l’Union européenne et les Nations unies, afin de favoriser le dialogue et éviter la propagation du conflit.

Les frappes israéliennes contre des lanceurs de missiles iraniens ont provoqué des ripostes de Iran sur plusieurs pays du Golfe, notamment Abou Dhabi et Doha, renforçant la tension dans une région stratégique pour le commerce mondial et les flux énergétiques.