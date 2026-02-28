À la une
MONDE Guerres et Conflits

Emmanuel Macron : « La France n’était ni prévenue, ni impliquée» dans les frappes en Iran

28 février 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
img_2312-1.jpg
Emmanuel Macron : « La France n’était ni prévenue, ni impliquée» dans les frappes en Iran

Emmanuel Macron a affirmé lors du Conseil de défense qui se tient depuis 18h à l’Élysée, que la France n’était « ni prévenue, ni impliquée » dans les frappes en Iran. Ces frappes ont été menées ce matin par les États-Unis et Israël contre des infrastructures en Iran.

Le Conseil de défense, réunissant les principaux responsables militaires et civils, a été convoqué pour évaluer la situation, coordonner la protection des ressortissants français dans la région et anticiper les impacts possibles sur la sécurité internationale et l’approvisionnement énergétique mondial.

Emmanuel Macron a réitéré l’appel de France à la retenue et à la désescalade, soulignant que tout conflit élargi pourrait avoir des conséquences graves. Le président a également insisté sur le rôle diplomatique actif de France, en coordination avec l’Union européenne et les Nations unies, afin de favoriser le dialogue et éviter la propagation du conflit.

Les frappes israéliennes contre des lanceurs de missiles iraniens ont provoqué des ripostes de Iran sur plusieurs pays du Golfe, notamment Abou Dhabi et Doha, renforçant la tension dans une région stratégique pour le commerce mondial et les flux énergétiques.

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon