Lors d’un entretien téléphonique d’environ neuf minutes accordé à CNN, le président des États-Unis Donald Trump a tenu des propos particulièrement offensifs à l’encontre de l’Iran, affirmant que l’armée américaine était en train de « démolir » le pays, tout en laissant entendre qu’une phase encore plus violente du conflit restait à venir.

« On les écrase », a déclaré Trump. « Je pense que ça se passe très bien. C’est très puissant. Nous avons la meilleure armée du monde et nous l’utilisons. La grosse vague arrive bientôt », affirme le président américain

Au cours de cet échange, le chef de l’exécutif américain a insisté sur le fait que les opérations militaires n’avaient pas encore atteint leur pleine intensité. « On n’a même pas encore commencé à les frapper fort. La grosse vague n’est même pas encore arrivée. La grosse vague arrive bientôt », a-t-il poursuivi, soulignant ce qu’il a décrit comme une montée en puissance imminente de l’action militaire des États-Unis.

Trump évoque une aide au peuple iranien contre le régime

Interrogé sur la question de savoir si les États-Unis menaient autre chose qu’une simple offensive militaire pour aider le peuple iranien à reprendre le contrôle de son pays face au régime en place, Donald Trump a répondu sans détour : « Oui. »

Cette affirmation, formulée sans davantage de précisions lors de l’entretien avec CNN, alimente les interrogations sur la stratégie globale de Washington à l’égard de Téhéran. Selon plusieurs analystes, ces déclarations publiques visent autant l’opinion intérieure américaine que les dirigeants iraniens, dans un contexte de fortes tensions géopolitiques et de communication politique très offensive.