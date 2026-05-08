Deux Britannico-Chinois condamnés pour espionnage au profit de Pékin

La cour criminelle de l’Old Bailey a rendu jeudi 7 mai un verdict sans appel. Chung Biu Yuen, 65 ans, et Chi Leung Wai, 38 ans, deux ressortissants britannico-chinois, ont été reconnus coupables d’assistance aux services de renseignement chinois et hongkongais. Le procès, qui s’est étalé sur plusieurs mois, a permis d’établir que les deux hommes avaient mené des opérations secrètes de police pour le compte des autorités de Hong Kong, territoire sous contrôle de Pékin. Cette affaire illustre les tensions croissantes entre Londres et la Chine sur les questions de sécurité nationale.

Des opérations secrètes démasquées

Les deux condamnés, également connus sous les noms de Bill Yuen et Peter Wai, étaient accusés d’avoir collaboré activement avec les services de renseignement du régime chinois sur le sol britannique. Les détails précis de leurs activités n’ont pas été rendus publics, mais l’accusation a démontré qu’ils agissaient de manière coordonnée avec les autorités de Hong Kong. Leur arrestation s’inscrit dans un contexte de surveillance accrue des activités chinoises au Royaume-Uni, notamment depuis le durcissement de la répression à Hong Kong.

Réaction diplomatique immédiate

Le gouvernement britannique a réagi dans la foulée du verdict en convoquant l’ambassadeur de Chine à Londres. Cette démarche diplomatique traduit la fermeté de Londres face à ce qu’elle considère comme des ingérences inadmissibles sur son territoire. La condamnation de ces deux hommes s’ajoute à une série d’incidents récents qui ont dégradé les relations sino-britanniques, marquées par des accusations mutuelles d’espionnage et d’influence étrangère.