Remaniement : Lecornu attend, Dati toujours en poste, Catherine Pégard préssenti à la Culture

Le remaniement gouvernemental annoncé par Sébastien Lecornu avant le 22 février n’a pas eu lieu. Il est désormais repoussé au 25 février au plus tôt, le Premier ministre attendant de connaître la date d’examen des motions de censure déposées sur la PPE avant de modifier son équipe. Trois départs sont actés : Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris, Charlotte Parmentier-Lecocq, qui souhaite récupérer son siège de députée, et Amélie de Montchalin, déjà partie à la Cour des comptes dimanche.

Catherine Pégard favorite pour la Culture

Pour remplacer Rachida Dati rue de Valois, le nom de Catherine Pégard, ancienne présidente du château de Versailles et actuelle conseillère culture d’Emmanuel Macron, circule avec insistance dans les couloirs de l’exécutif. Ce blocage autour du calendrier du remaniement illustre la difficulté de Lecornu à manœuvrer dans un contexte politique tendu, entre affaire Quentin Deranque, motions de censure et campagne des municipales qui bat son plein.