Politique Gouvernement & réformes

Remaniement : Lecornu attend, Dati toujours en poste, Catherine Pégard préssenti à la Culture

24 février 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Remaniement : Lecornu attend, Dati toujours en poste, Catherine Pégard préssenti à la Culture
Remaniement : Lecornu attend, Dati toujours en poste, Catherine Pégard préssenti à la Culture

Le remaniement gouvernemental annoncé par Sébastien Lecornu avant le 22 février n’a pas eu lieu. Il est désormais repoussé au 25 février au plus tôt, le Premier ministre attendant de connaître la date d’examen des motions de censure déposées sur la PPE avant de modifier son équipe. Trois départs sont actés : Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris, Charlotte Parmentier-Lecocq, qui souhaite récupérer son siège de députée, et Amélie de Montchalin, déjà partie à la Cour des comptes dimanche.

Catherine Pégard favorite pour la Culture

Pour remplacer Rachida Dati rue de Valois, le nom de Catherine Pégard, ancienne présidente du château de Versailles et actuelle conseillère culture d’Emmanuel Macron, circule avec insistance dans les couloirs de l’exécutif. Ce blocage autour du calendrier du remaniement illustre la difficulté de Lecornu à manœuvrer dans un contexte politique tendu, entre affaire Quentin Deranque, motions de censure et campagne des municipales qui bat son plein.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak