Remaniement gouvernemental : une annonce repoussée à la semaine prochaine

Le remaniement ministériel ne devrait pas intervenir avant le milieu de la semaine prochaine, selon des sources au sein de l’exécutif. Le Premier ministre Sébastien Lecornu attendrait l’examen d’une éventuelle motion de censure déposée par le Rassemblement national, par respect pour le Parlement.

Le RN envisage de déposer lundi une motion portant sur la feuille de route énergétique fixée récemment par décret, dénonçant un « passage en force ». Si le texte est inscrit à l’ordre du jour, il pourrait être examiné mercredi, ce qui retarderait toute annonce concernant la composition du gouvernement.

Plusieurs départs attendus

Au moins trois ministres sont donnés partants : Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris ; Amélie de Montchalin, appelée à rejoindre la Cour des comptes ; et Charlotte Parmentier-Lecocq, qui souhaite retrouver son siège de députée. La nomination d’Amélie de Montchalin devant intervenir rapidement, un ajustement technique pourrait être officialisé dès dimanche.

Pour le poste du Budget, le nom du ministre délégué à la Fonction publique, David Amiel, circule avec insistance. D’autres arbitrages restent attendus, notamment au ministère de la Culture, où plusieurs profils sont évoqués pour succéder à Rachida Dati.