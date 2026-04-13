Justice criminelle : la réforme de Darmanin examinée au Sénat sous tension

Le projet de réforme de la justice criminelle porté par Gérald Darmanin arrive au Sénat, ce lundi soir, dans un climat de forte contestation, notamment de la part des avocats. Le texte, qui vise à accélérer le traitement des affaires pénales, doit être débattu à partir de lundi soir. Au cœur des critiques figure l’introduction d’une procédure de type « plaider-coupable » pour certains crimes. Ce dispositif permettrait, en cas de reconnaissance des faits par l’accusé, de proposer une peine réduite et de raccourcir considérablement les délais de jugement.

Une réforme pour désengorger les tribunaux



Le gouvernement met en avant la nécessité de répondre à l’engorgement des juridictions, avec environ 6 000 dossiers criminels en attente. Selon la Chancellerie, cette nouvelle procédure pourrait concerner entre 10 et 15 % des affaires. Les avocats dénoncent toutefois une remise en cause des droits de la défense et du caractère public des procès. Plusieurs manifestations ont été organisées ces derniers jours, tandis que certains syndicats de magistrats se montrent divisés sur l’intérêt du dispositif.

Le Sénat a déjà introduit des ajustements pour encadrer la mesure, en excluant certains crimes graves et en renforçant l’information des victimes. Malgré ces modifications, le débat s’annonce tendu autour de cette réforme présentée comme un levier de simplification mais contestée sur ses implications judiciaires.