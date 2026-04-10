1er-Mai : les députés accélèrent l’examen du texte sur le travail des salariés

Les députés ont adopté vendredi une motion de rejet préalable visant une proposition de loi sur le travail le 1er-Mai, à l’initiative du camp présidentiel. Cette manœuvre permet de court-circuiter les débats en séance et de renvoyer directement le texte en commission mixte paritaire, afin d’en accélérer l’adoption.

Le dispositif doit permettre une mise en œuvre rapide, potentiellement dès le 1er mai 2026. Le texte vise à autoriser certains salariés, notamment dans les commerces de proximité et les établissements culturels, à travailler ce jour férié, sur la base du volontariat et avec une rémunération majorée.

Une procédure dénoncée par l’opposition et les syndicats

La méthode a suscité de vives critiques à gauche, qui accuse la majorité de contourner le débat parlementaire. Plusieurs groupes ont annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel une fois la loi définitivement adoptée.

Les organisations syndicales se sont également opposées au projet, dénonçant une remise en cause du caractère symbolique et chômé du 1er-Mai. Le texte exclut toutefois certains secteurs comme la grande distribution et précise que le refus de travailler ne pourra pas être sanctionné.