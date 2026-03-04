Apple a officialisé ce 4 mars un nouvel ordinateur portable baptisé MacBook Neo, proposé à partir de 699 euros. Avec ce modèle inédit dans sa gamme, le groupe californien cherche clairement à séduire un public plus large, notamment les étudiants et les utilisateurs habitués aux PC à bas prix.

Ce nouvel appareil vient compléter la famille des MacBook aux côtés des MacBook Air et MacBook Pro. Le MacBook Neo reprend un design proche du MacBook Air, avec un châssis fin et léger d’environ 1,2 kilogramme. Son écran LCD d’environ 13 pouces affiche une définition de 2 408 par 1 506 pixels, légèrement inférieure à celle du MacBook Air.

Apple mise également sur un choix esthétique marqué. Pour la première fois depuis longtemps, la marque propose plusieurs couleurs vives pour un ordinateur portable. Quatre finitions sont annoncées : argent, rose poudré, jaune agrume et bleu indigo. L’objectif est clair : attirer un public jeune et renouveler l’image parfois jugée trop sobre des ordinateurs Apple.

Une puce d’iPhone au cœur de l’ordinateur

Sous le capot, Apple opère un choix technique inédit en intégrant la puce A18 Pro, utilisée dans les iPhone 16 Pro. Contrairement aux autres Mac récents équipés de processeurs de la série M, ce modèle repose donc sur une architecture issue du smartphone. Cette configuration vise principalement les usages quotidiens comme la navigation internet, la bureautique ou le streaming.

La version de base propose 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Un niveau suffisant pour un usage classique, mais qui pourrait atteindre ses limites pour les tâches plus exigeantes comme le montage vidéo ou les logiciels de création graphique. Apple promet toutefois des performances supérieures à certains ordinateurs portables récents équipés de processeurs Intel de milieu de gamme.

Un prix attractif pour séduire de nouveaux utilisateurs

Pour maintenir un tarif compétitif, certaines concessions ont été faites. Le MacBook Neo dispose de deux ports USB-C et d’une prise casque, mais ne propose pas le système de recharge magnétique MagSafe. Il intègre néanmoins une webcam en 1080p et un système audio compatible avec l’audio spatial.

Apple annonce une autonomie pouvant atteindre environ 16 heures de lecture vidéo selon l’usage. Les précommandes sont ouvertes dès le 4 mars, pour une disponibilité prévue le 11 mars. Une version équipée du capteur d’empreinte Touch ID et d’un stockage plus important sera proposée à partir de 799 euros.

Avec ce MacBook Neo, Apple s’attaque frontalement au segment des ordinateurs portables à moins de 800 euros. Une stratégie assumée pour élargir son public face à une concurrence internationale de plus en plus agressive et tenter de convertir de nouveaux utilisateurs à l’écosystème de la marque.