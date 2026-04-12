Travail le 1er-Mai : Olivier Faure brandit la menace d’une motion de censure

Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, n’exclut pas le dépôt d’une motion de censure contre le gouvernement sur la question du travail le 1er-Mai. Il conditionne cette éventualité au respect du dialogue social autour de la proposition de loi en cours d’examen.

Ce texte vise à élargir les possibilités de travail ce jour férié, et pourrait être examiné rapidement en commission mixte paritaire afin d’entrer en vigueur dès 2026. Olivier Faure estime toutefois que ce sujet, qu’il juge symbolique, doit faire l’objet de discussions approfondies avec les partenaires sociaux.

Une pression politique de la gauche

Plusieurs groupes de gauche ont évoqué la possibilité d’une motion de censure si leurs demandes ne sont pas prises en compte. Les Insoumis et les communistes ont déjà manifesté leur intention de s’y associer, sans disposer seuls du nombre de députés nécessaires pour l’initier.

Le gouvernement a de son côté assuré vouloir privilégier le dialogue, en prévoyant notamment des échanges avec les syndicats. L’issue des discussions pourrait être déterminante pour la suite du processus législatif et l’éventuelle mobilisation de l’opposition parlementaire.