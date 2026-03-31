Robert Ménard publie « Lettre à Clara », un livre sur les divergences politiques au sein d’une même famille

Alors qu’il vient d’être très nettement réélu maire de Béziers, Robert Ménard publie le 2 avril Lettre à Clara, aux éditions Télémaque.

Ce livre est une lettre ouverte à sa fille Clara, âgée de 24 ans, dont les sensibilités politiques et sociales sont souvent éloignées de celles de son père. Cet ouvrage est donc moins un essai classique qu’un échange personnel qui prend appui sur une relation familiale. Robert Ménard a lui-même décrit son texte comme une longue lettre de plus d’une centaine de pages, avec un propos centré sur quelques grands sujets. Avec une forme plus directe et plus personnelle qu’un ouvrage politique habituel. Lettre à Clara est ainsi moins construit pour défendre un programme que pour exposer une manière de voir, de comprendre et, surtout, de transmettre.

Des thèmes très identifiés

Plusieurs thèmes précis sont évoqués dans Lettre à Clara : l’écologie, la sécurité, la guerre en Ukraine, l’immigration, la spiritualité et aussi la fin de vie. Des sujets lourds, déjà installés dans le débat public, mais aussi des sujets sur lesquels les clivages générationnels, culturels ou moraux peuvent être particulièrement importants.

Le contenu est structuré autour de grandes questions contemporaines. Les sujets sont présentés comme les points d’appui d’une discussion sur les valeurs, les perceptions du monde et les désaccords qui peuvent exister au sein d’un même cercle familial.

Parler sans tabou de sujets que les familles évitent par peur du conflit

L’un des axes les plus nets du livre tient à cette idée : dans de nombreuses familles, certains sujets sont contournés pour éviter l’affrontement. Lettre à Clara semble partir de ce constat très simple. Au lieu d’effacer le désaccord, le texte l’utilise comme matière première. Il ne fait pas disparaître la divergence entre les deux générations, il la met au centre du livre.

C’est ce choix qui donne à cet ouvrage tout son intérêt éditorial. Le désaccord n’est pas ici mis en scène dans un débat public, sur un plateau ou dans une tribune, mais dans le cadre beaucoup plus étroit de la famille. Cela change le ton attendu du livre. Le conflit idéologique y devient aussi une question de lien, d’affection, de transmission, un mot très important, et de distance entre proches.

Le positionnement affiché est d’ailleurs moins celui de la conversion que celui de l’explication. Le but de cet essai n’est pas seulement de défendre des positions, mais de rendre ces positions compréhensibles ou acceptables à quelqu’un qui ne les partage pas complètement, voire pas du tout. Cela donne au livre une portée moins polémique dans sa forme, même si les sujets traités restent, eux, fortement polarisés.

Un livre personnel, mais qui reste politique

Même si le livre adopte une forme intime, sa matière reste malgré tout politique. Robert Ménard a d’ailleurs affirmé qu’il ne s’agissait pas d’un abandon du terrain des idées. Il présente plutôt ce texte comme une autre manière d’y revenir, sans reprendre la forme plus classique de l’essai d’intervention qu’il avait déjà utilisée dans ses précédents ouvrages.

C’est sans doute l’un des principaux traits du livre : il ne renonce ni au commentaire du monde contemporain ni à l’affirmation de convictions, mais il déplace le lieu depuis lequel cette parole est tenue. Au lieu de parler d’abord comme élu ou comme polémiste, Robert Ménard parle ici d’abord comme un père. Une façon de faire entendre son propos en tenant compte d’un phénomène plus général : la difficulté croissante à discuter de politique, de morale ou de société avec ses proches, sans entraîner de conflit ou de fracture.

Lettre à Clara est ainsi un bel exemple de la façon de réunir conviction et relation : exposer ce que l’on pense tout en maintenant un lien avec quelqu’un qui pense autrement, avec une morale : le dialogue n’efface pas le désaccord, mais il évite qu’il devienne rupture.

Au final, Lettre à Clara n’apparaît donc au ni comme un simple témoignage familial ni comme un pur essai d’actualité. Il occupe un espace intermédiaire : celui d’un texte d’idées porté par une scène intime. C’est probablement ce qui le distingue le plus nettement dans la bibliographie de Robert Ménard. Dans une société fracturée, où les familles et les générations se déchirent parfois, Lettre à Clara est une magnifique démonstration que le dialogue est la clé de beaucoup de maux. En ces temps de guerres et de conflits, c’est tout sauf une banalité…