Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin se positionne sans officialiser sa candidature

L’ancien Premier ministre Dominique de Villepin a affirmé vouloir être un « candidat du rassemblement » dès le premier tour de l’élection présidentielle de 2027, sans pour autant annoncer formellement sa candidature. En déplacement à Caen, il a évoqué sa volonté de fédérer au-delà des clivages politiques.

Âgé de 72 ans, l’ancien chef du gouvernement prépare depuis plusieurs mois un retour sur la scène politique. Il met en avant son expérience, notamment sur les questions internationales, pour se distinguer dans un paysage politique qu’il juge fragmenté.

Une stratégie centrée sur le rassemblement

Dominique de Villepin estime que l’offre politique actuelle est polarisée entre les extrêmes, laissant un espace à une candidature capable de rassembler. Il affirme vouloir incarner une alternative en s’adressant à un électorat plus large dès le premier tour.

Sans préciser le calendrier d’une éventuelle entrée officielle en campagne, il indique attendre le moment opportun pour se déclarer. L’ancien ministre des Affaires étrangères insiste également sur l’importance des enjeux internationaux dans la perception des électeurs en vue de l’échéance de 2027.