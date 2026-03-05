Pour Marine Le Pen, les propos de Jean-Luc Mélenchon sont bien pires que ceux reprochés à son père, Jean-Marie Le Pen

La polémique autour des déclarations de Jean‑Luc Mélenchon a provoqué une vive réaction dans le paysage politique français. La présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale, Marine Le Pen, a estimé que les propos récents du dirigeant de La France insoumise étaient « bien pires que ce qui a pu être reproché » à son père, Jean‑Marie Le Pen. Invitée sur RTL, Marine Le Pen a dénoncé des dérapages qu’elle juge « insupportables » et qu’elle interprète comme une stratégie politique assumée.

Selon Marine Le Pen, Jean‑Luc Mélenchon serait engagé dans « une provocation électoraliste qui vise à manier l’antisémitisme pour essayer de mobiliser l’électorat antisémite ». La députée du Pas‑de‑Calais a également dit s’étonner que certaines personnalités politiques ou médiatiques cherchent à relativiser ces déclarations.

« Si quelqu’un du RN avait dit ce qu’a dit Jean‑Luc Mélenchon, ça aurait fait la une des journaux télévisés, des journaux papier, ça aurait engendré des manifestations dans la rue. Là, ce n’est pas le cas, parce que c’est quand même un mec de gauche. La famille de gauche est beaucoup plus complaisante et a parfois l’indignation sélective », a déclaré Marine Le Pen.

Les propos de Jean‑Luc Mélenchon qui ont déclenché la polémique

La polémique trouve son origine dans un meeting organisé le 26 février à Lyon. À cette occasion, Jean‑Luc Mélenchon avait évoqué le nom du financier américain Jeffrey Epstein, condamné pour crimes sexuels avant sa mort en 2019, en suggérant de prononcer son nom « Epstine ». Il avait expliqué que cette prononciation pouvait donner une consonance « plus russe », ce qui a immédiatement suscité des accusations d’allusions antisémites de la part de plusieurs responsables politiques et commentateurs.

Quelques jours plus tard, lors d’un rassemblement organisé dans le cadre de la campagne municipale le 1er mars à Perpignan, Jean‑Luc Mélenchon a ravivé la polémique. En évoquant l’eurodéputé et fondateur du mouvement Place publique, Raphaël Glucksmann, il a volontairement déformé son nom en prononçant « Glucksmennn », une séquence qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et commentée dans les médias.

Jean‑Luc Mélenchon présente des excuses et conteste toute intention antisémite

Face à la multiplication des critiques, Jean‑Luc Mélenchon a pris la parole pour tenter d’éteindre la polémique. Sur le réseau social X, l’ancien candidat à l’élection présidentielle a expliqué qu’il avait « déformé par erreur » plusieurs noms, dont celui de Raphaël Glucksmann, promettant de ne plus reproduire ce type de formulation.

Lors d’un meeting organisé à Perpignan, Jean‑Luc Mélenchon a également rejeté toute accusation d’antisémitisme. Le dirigeant de La France insoumise a affirmé que Jeffrey Epstein « n’avait aucune religion » et a assuré que son mouvement politique restait engagé dans la lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination.

Malgré ces explications, la polémique n’a pas faibli. Raphaël Glucksmann a réagi publiquement sur les réseaux sociaux en écrivant « OK Jean‑Marie Le Pen », établissant un parallèle direct entre les propos de Jean‑Luc Mélenchon et les controverses historiques associées à l’ancien leader du Front national.

D’autres responsables politiques ont également condamné ces déclarations. L’ancien Premier ministre Gabriel Attal a ainsi estimé que les mots utilisés par Jean‑Luc Mélenchon rappelaient certains propos antisémites autrefois entendus dans les rangs de l’extrême droite.

L’ombre persistante des polémiques liées à Jean‑Marie Le Pen

La comparaison avec Jean‑Marie Le Pen renvoie à plusieurs épisodes de la vie politique française. Entre les années 1980 et 2010, le fondateur du Front national avait multiplié les déclarations qui avaient suscité de vives polémiques. Parmi les plus célèbres figurent ses propos qualifiant les chambres à gaz nazies de « détail de l’Histoire », une déclaration liée à la Shoah qui avait provoqué une indignation internationale. Jean‑Marie Le Pen avait également été vivement critiqué pour le jeu de mots « Durafour crématoire », associant le nom du ministre Michel Durafour aux camps d’extermination nazis.

Ces propos avaient conduit à plusieurs condamnations judiciaires pour contestation de crimes contre l’humanité et provocation à la haine.

Une fracture politique amplifiée à gauche

Au‑delà de l’affrontement entre Marine Le Pen et Jean‑Luc Mélenchon, cette polémique révèle également de fortes tensions au sein de la gauche française. Plusieurs responsables socialistes ont exprimé leur indignation face aux propos du leader insoumis.

Le bureau national du Parti socialiste a ainsi dénoncé des « caricatures complotistes et propos antisémites intolérables », estimant que ces déclarations aggravent encore les divisions entre les différentes forces de gauche.